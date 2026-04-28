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ACIDENTE GRAVE

Ônibus que bateu em carreta levava fiéis em excursão religiosa

Acidente aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O ônibus saiu de Buritirama, na Bahia, e seguia para a cidade de São Paulo

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Izabella Caixeta
Wellington Barbosa
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/04/2026 11:32

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Ônibus levava 57 fiéis da Igreja Batista Bíblica em excursão religiosa quando se envolveu em um acidente com uma carreta em Uberaba
Ônibus levava 57 fiéis da Igreja Batista Bíblica em excursão religiosa quando se envolveu em um acidente com uma carreta em Uberaba crédito: Divulgação/CBMMG

O ônibus que colidiu com um caminhão na madrugada desta terça-feira (28/4), na BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo, levava fiéis 57 fiéis da Igreja Batista Bíblica da cidade de Buritirama (BA) em uma excursão religiosa em São Paulo. Um dos motoristas, de 52 anos, e uma passageira, de 54, morreram no local. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o ônibus colidiu com uma carreta carregada de açúcar, que seguia em direção a Guará (SP). Além das duas mortes, outras 36 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. 

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Devido ao alto número de vítimas, houve necessidade de distribuição para diferentes unidades hospitalares, conforme a gravidade e a especificidade de cada caso. Os casos mais graves foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Equipes da concessionária Eco050, Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal (IML) atuaram na ocorrência. Apesar da gravidade do acidente, não houve necessidade de interdição da pista.

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O ônibus estava com o licenciamento regular.

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