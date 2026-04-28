Ônibus que bateu em carreta levava fiéis em excursão religiosa

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O ônibus que colidiu com um caminhão na madrugada desta terça-feira (28/4), na BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo, levava fiéis 57 fiéis da Igreja Batista Bíblica da cidade de Buritirama (BA) em uma excursão religiosa em São Paulo. Um dos motoristas, de 52 anos, e uma passageira, de 54, morreram no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o ônibus colidiu com uma carreta carregada de açúcar, que seguia em direção a Guará (SP). Além das duas mortes, outras 36 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

Devido ao alto número de vítimas, houve necessidade de distribuição para diferentes unidades hospitalares, conforme a gravidade e a especificidade de cada caso. Os casos mais graves foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Equipes da concessionária Eco050, Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal (IML) atuaram na ocorrência. Apesar da gravidade do acidente, não houve necessidade de interdição da pista.

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O ônibus estava com o licenciamento regular.