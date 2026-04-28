Ônibus que bateu em carreta levava fiéis em excursão religiosa
Acidente aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O ônibus saiu de Buritirama, na Bahia, e seguia para a cidade de São Paulo
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O ônibus que colidiu com um caminhão na madrugada desta terça-feira (28/4), na BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo, levava fiéis 57 fiéis da Igreja Batista Bíblica da cidade de Buritirama (BA) em uma excursão religiosa em São Paulo. Um dos motoristas, de 52 anos, e uma passageira, de 54, morreram no local.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o ônibus colidiu com uma carreta carregada de açúcar, que seguia em direção a Guará (SP). Além das duas mortes, outras 36 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.
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Devido ao alto número de vítimas, houve necessidade de distribuição para diferentes unidades hospitalares, conforme a gravidade e a especificidade de cada caso. Os casos mais graves foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
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Equipes da concessionária Eco050, Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal (IML) atuaram na ocorrência. Apesar da gravidade do acidente, não houve necessidade de interdição da pista.
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O ônibus estava com o licenciamento regular.