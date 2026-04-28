BR-381 deve receber 260 mil veículos no feriado do Dia do Trabalhador; veja

A BR-381 deve receber cerca de 260 mil veículos durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, entre os dias 30 de abril e 3 de maio, segundo estimativa da concessionária Nova 381.

A expectativa é que o maior fluxo seja na quarta-feira (30/4), quando aproximadamente 81 mil veículos devem circular pela rodovia, marcando a saída antecipada dos motoristas. Já no domingo (3/5), retorno do feriado, a previsão é de cerca de 77 mil veículos.

Para garantir mais segurança e fluidez no trânsito, a concessionária informou que irá reforçar as equipes de operação e monitoramento ao longo do trecho administrado.

Ao todo, serão disponibilizados 37 veículos operacionais, incluindo motos de inspeção e resgate, guinchos leves e pesados, ambulâncias, UTIs móveis, caminhões para apreensão de animais e caminhões-pipa. Toda a movimentação será acompanhada pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia.

A concessionária também orienta os motoristas a revisarem itens básicos dos veículos antes de viajar, como freios, pneus, óleo, água e parte elétrica. O uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e a proibição do uso do celular ao volante também foram reforçados.

Obras Suspensas

Durante o feriado, obras que causem impacto no tráfego serão suspensas em determinados períodos. A interrupção começa às 12h de quarta-feira (30/4) e segue durante toda a quinta-feira (1º/5). O trabalho retorna no sábado e volta a ser suspensos no domingo (3/5), a partir do meio-dia, até segunda-feira (4/5).

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Sobre a Nova 381

A Nova 381 administra 303,4 quilômetros da BR-381 em Minas Gerais, entre Belo Horizonte e Governador Valadares (MG). O trecho passa por 21 cidades mineiras.