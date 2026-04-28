Operação nacional contra abuso sexual infantil atinge 14 cidades de Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Suspeitos de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram alvo de uma operação simultânea da Polícia Federal em todos os estados e no Distrito Federal nesta terça-feira (28/4). Batizada de Proteção Integral IV, a ação também teve desdobramentos internacionais.

Em Minas Gerais, a ofensiva aconteceu em 14 cidades, incluindo Belo Horizonte. O objetivo é combater o abuso infantojuvenil, especialmente no ambiente cibernético, às vésperas do Maio Laranja.

Os números da violência sexual contra crianças e adolescentes em Minas reforçam a gravidade do problema. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) mostram que, entre 2021 e 2025, foram registrados 19.517 casos de estupro de vulnerável tentado ou consumado no estado.

O volume representa média de 3.903 ocorrências por ano e cerca de 10 por dia. Em 2026, entre janeiro e março, já são 891 casos no estado, mantendo a mesma média diária.

Belo Horizonte concentra o maior número de registros. Entre 2021 e 2025, a capital mineira somou 2.182 casos. Apenas nos três primeiros meses de 2026 foram contabilizadas 98 ocorrências, liderando novamente os casos.

Segundo a delegada Rafaella Parca, coordenadora-geral de combate aos crimes cibernéticos de abuso sexual infantil da PF, o enfrentamento desse tipo de crime exige atuação conjunta. “O abuso sexual infantil é um problema complexo e precisa de uma resposta coletiva, o que estamos fazendo exatamente na data de hoje. É a Polícia Federal reafirmando o seu compromisso com a proteção de nossas crianças e adolescentes”, destacou.

Em Minas, 14 cidades foram alvo da operação: Belo Horizonte e Lagoa Santa, na Região Metropolitana; Araguari, Uberlândia e Veríssimo, no Triângulo; Unaí, no Noroeste; Lavras, no Sul; Martinho Campos e Santo Antônio do Amparo, no Centro-Oeste; Eugenópolis, Matipó e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata; além de Montes Claros e Pirapora, no Norte do estado.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, com atuação de 74 policiais federais distribuídos em 18 equipes. Até o momento, três prisões em flagrante foram confirmadas no estado em Araguari, Montes Claros e Veríssimo.

Em todo o Brasil, foram expedidos 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva. A ação mobilizou 503 policiais federais e 243 policiais civis de estados como Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal.

A operação também teve desdobramentos internacionais. A ofensiva brasileira integra a Operação Internacional Aliados pela Infância VI, voltada ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão ao mesmo tempo em 15 países da América Latina e da Europa: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

Às vésperas do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil, a ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no compromisso com a prevenção e com a repressão dessas práticas. Só em 2026, segundo a PF, já foram cumpridos cerca de 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais.

A corporação orienta pais e responsáveis a acompanharem a rotina digital de crianças e adolescentes e a manterem diálogo constante sobre segurança na internet, como forma de prevenção e denúncia de situações suspeitas.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice