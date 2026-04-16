Assine
overlay
Início Gerais
ILEGALIDADE

Operação combate a migração ilegal do Vale do Rio Doce para os EUA

Grupos teriam levado mais de 1.100 pessoas e movimentado até R$ 62 milhões

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/04/2026 07:07 - atualizado em 16/04/2026 07:08

compartilhe

SIGA
×
Segundo a PF, os investigados poderão responder por crimes como promoção de migração ilegal e falsidade ideológica
Segundo a PF, os investigados poderão responder por crimes como promoção de migração ilegal e falsidade ideológica crédito: PF/Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/4), duas operações para combater a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos no Leste de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Batizadas de Operação Contenção e Operação Forjados, as ações têm como objetivo desarticular organizações criminosas que atuavam na região vendendo o chamado “sonho americano”.

A Operação Contenção, realizada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cumpre 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Iapu (MG) e Bugre (MG). A investigação aponta que o grupo teria levado cerca de 1.100 pessoas ilegalmente para os EUA. Também foi determinado o sequestro de bens até o limite de R$ 62 milhões.

Leia Mais

Já a Operação Forjados mira uma organização criminosa distinta, envolvida na produção e uso de documentos falsos para viabilizar a saída ilegal de brasileiros do país. Nesta fase, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Bugre.

Segundo a PF, os investigados poderão responder por crimes como promoção de migração ilegal, falsidade ideológica e outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As apurações seguem em andamento e não estão descartadas novas fases das operações.

Tópicos relacionados:

ilegal migracao minas-gerais operacao policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay