Operação combate a migração ilegal do Vale do Rio Doce para os EUA

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/4), duas operações para combater a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos no Leste de Minas Gerais.

Batizadas de Operação Contenção e Operação Forjados, as ações têm como objetivo desarticular organizações criminosas que atuavam na região vendendo o chamado “sonho americano”.

A Operação Contenção, realizada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cumpre 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Iapu (MG) e Bugre (MG). A investigação aponta que o grupo teria levado cerca de 1.100 pessoas ilegalmente para os EUA. Também foi determinado o sequestro de bens até o limite de R$ 62 milhões.

Já a Operação Forjados mira uma organização criminosa distinta, envolvida na produção e uso de documentos falsos para viabilizar a saída ilegal de brasileiros do país. Nesta fase, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Bugre.

Segundo a PF, os investigados poderão responder por crimes como promoção de migração ilegal, falsidade ideológica e outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.

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As apurações seguem em andamento e não estão descartadas novas fases das operações.