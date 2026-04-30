Idoso fica preso em goiabeira de 7 metros e precisa de resgate

Um homem de 67 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (29/4), em Patos de Minas, Alto Paranaíba, após ficar preso no alto de uma goiabeira de sete metros.

De acordo com os bombeiros, a vítima havia subido na árvore, no bairro Jardim Esperança, mas não conseguiu descer sozinha. A corporação foi acionada para prestar socorro.

Para realizar o resgate, a equipe utilizou escada e equipamentos de trabalho em altura. Os militares acessaram o ponto onde o homem estava e fizeram a ancoragem de segurança antes de conduzi-lo até o solo.

O idoso não portava documentos e teve dificuldade para fornecer informações pessoais no momento do atendimento. Posteriormente, os bombeiros conseguiram identificar a vítima por meio do cruzamento de dados, confirmando a idade de 67 anos.

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Ele foi retirado da árvore sem ferimentos.