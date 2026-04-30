Menina de 6 anos é estuprada por marido da madrinha dela no Cabana

Uma menina de 6 anos foi estuprada pelo marido da madrinha dela, um homem de 53 anos, na tarde dessa quarta-feira (29/4), no aglomerado Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma residência no Beco Pai Joaquim. Testemunhas informaram que a criança foi deixada pela mãe sob os cuidados da madrinha. Depois do abuso, a menina saiu da residência e foi relatar o ocorrido à irmã, uma adolescente de 16 anos.

Ao ir até a casa para questionar o suspeito, a adolescente foi agredida por ele. Segundo o registro policial, o casal de suspeitos é conhecido na região pelo uso frequente de entorpecentes e álcool.

Em depoimento, a mãe da vítima afirmou que confiava nos suspeitos e que preferia deixar a criança com eles do que com a filha adolescente, com quem mantinha desavenças. A adolescente, por sua vez, relatou que, no passado, a mãe levou homens para beber em casa e que estes tentaram abusar dela.

Linchamento e Prisão



Ao saberem do abuso contra a criança de 6 anos, moradores da região se revoltaram e agrediram o casal. Quando a PM chegou ao local, ambos apresentavam escoriações devido à tentativa de linchamento. O homem, em visível estado de embriaguez e sob efeito de drogas, não tinha condições de prestar depoimento.

Já a madrinha alegou que esteve com a menina o tempo todo, mas admitiu que o companheiro circulava nu pela casa. Ela afirmou ter saído para comprar bebidas e, ao retornar, encontrou o imóvel cercado por populares, momento em que descobriu o estupro. Ela também apresentava sinais de embriaguez.

A menina foi encaminhada ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens para a realização de exames periciais. A irmã adolescente também recebeu atendimento médico devido às agressões sofridas.

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Os suspeitos foram levados sob escolta policial para a Upa Oeste devido aos ferimentos causados pelas agressões dos moradores. O homem permaneceu em observação médica. A perícia técnica esteve no local do crime. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.