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VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas pelo cunhado após desentendimento familiar em MG

Discussão teria começado após discussão envolvendo os cuidados com a filha da vítima; suspeito fugiu de moto e é procurado pela polícia

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
30/04/2026 13:21

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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA. Prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Agência Central de Inteligência (AGCI/Sejusp MG) e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ)
Após o crime, o autor fugiu crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um desentendimento familiar terminou em morte na noite dessa quarta-feira (29/4), no distrito de Alegria, em Simonésia (MG), na Zona da Mata. Um homem de 30 anos, foi assassinado a facadas durante uma briga com o cunhado, de 24 anos.

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Segundo a Polícia Militar, a confusão aconteceu em frente à residência da vítima, na Rua Padre Miguel, por volta das 18h30. O suspeito teria ido até o local para conversar com a vítima, mas os dois começaram a discutir.

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Segundo a Polícia Militar, o desentendimento entre as famílias estaria relacionado a divergências sobre os cuidados com a filha da vítima. Durante a discussão, o suspeito teria se irritado, sacado uma faca e atingido o homem no peito.

Mesmo ferido, a vitima entrou em luta corporal com o cunhado. Pessoas que presenciaram a cena conseguiram separar os dois e acionaram socorro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Santana do Manhuaçu, mas morreu na unidade de saúde.

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Após o crime, o autor fugiu em uma motocicleta vermelha e desapareceu. Equipes da Polícia Militar fazem buscas na região para tentar localizá-lo. A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

 
 
 

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