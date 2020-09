Falso dentista é preso em Simonésia após embolsar R$ 5 mil de 'paciente'

Polícia Militar de Simonésia chegou ao farsante após denúncia de vítima (foto: Prefeitura de Simonésia/Divulgação)

Para a Polícia Militar, seja na capital ou no interior, toda informação, todaprecisa ser checada. E foi a partir de uma delação que oficiais deprenderam um homem, de 56 anos, que exercia a prática irregular de dentista. Ele não tinha diploma.O fato aconteceu no distrito de. A denúncia chegou aos policiais na manhã dessa terça-feira (1º/9). A vítima sentia dor de dente e resolveu procurar ajuda, tendo sido encaminhada para o falso dentista.Depois do exame, o "" disse que o "tratamento" custaria R$ 5 mil, que foram pagos adiantados pela vítima. Ele informou ao paciente que a data para início do procedimento seria marcada, mas os dias foram passando e nada de a vítima ser chamada.Ela decidiu, então, pedir ajuda à policia, pois temia ter sofrido umOs policiais foram ao supostoe interrogaram o homem, que admitiu não ter habilitação para executar serviços de odontologia.Na tentativa de não ser preso e permanecer em liberdade, ele prometeu aos policiais que restituiria opago pela vítima. No entanto, foi preso mesmo assim, sendo levado com todo o equipamento do consultório para a Delegacia de Simonésia.