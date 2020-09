COVID-19: asilo no Sul de Minas tem 17 idosos e 10 funcionários infectados

Idosos e funcionários de asilo estão infectados em Pouso Alto (foto: Google Street View)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, confirmou nesta quarta-feira (2) que 17e 10do Lar dos Velhinhos testaram positivo para a. De acordo com o último boletim divulgado, o município segue, ao todo, com 28 pessoas

O secretário de Saúde, José Fernando Pinto, fez um pronunciamento nas redes sociais da prefeitura para alertar a população. “A gente está diante de um surto que ocorreu no asilo. Ao todo, são 22 moradores no asilo. Temos a morte de um idoso por embolia pulmonar, que está em investigação. Quatro pacientes internados em São Lourenço e um internado aqui na cidade. Quero frisar que não temos disponibilidade de leitos”, diz secretário.

De acordo com o secretário, testesforam feitos no sábado (29) e repetidos na segunda-feira (31). “No total, foram feitos 31 testes no asilo, entre idosos e funcionários. A equipe técnica está atuando junto ao asilo, tomando as medidas necessárias. Orientando eos contatos desses funcionários. Do total de 13 funcionários, apenas três seguem no trabalho. O restante está em isolamento domiciliar”, afirma.

Na tarde desta quarta-feira, o secretário de saúde participou de reunião com a Secretaria Regional de Saúde para buscar medidas para controlar o surto. “Não está descartada a possibilidade de lockdown a partir da próxima quinta-feira (3)”, disse.