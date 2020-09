Professora do Colégio Santo Antônio morre de COVID-19 em BH

Coordenadora pedagógica do Colégio Santo Antônio, Maria das Graças Cária (foto: Instagram/Reprodução) coordenadora pedagógica do ensino médio e professora de Química do Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte, Maria das Graças Cária, de 69 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (2) vítima do novo coronavírus. A instituição enviou um comunicado para pais e alunos. O marido da professora também morreu vítima da doença. do ensino médio edode Belo Horizonte,de 69 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (2) vítima do novo coronavírus. A instituição enviou um comunicado para pais e alunos. O marido da professora também morreu vítima da doença.

“A professora participou da formação de muitas gerações de alunos, marcando a nossa história com seu importante legado de conhecimento no campo da Química, dedicando-se por décadas ao Colégio Santo Antônio”, informa a nota do colégio.





Nas redes sociais, Maria das Graças foi alvo de elogios de pais e alunos. “Seus ensinamentos foram extremamente importantes para todos nós e vamos guardá-los para toda nossa vida: pessoal, familiar e profissional”, escreveu um ex-aluno no memorial. “A professora Cária foi coordenadora e professora do meu filho no ano passado e não poupou esforços para ajudá-lo, sempre com uma palavra motivadora. Ela ficará nas nossas lembranças e nos nossos corações”, informou uma mãe na página.









NÃO CONSEGUIMOS Fabrício Carpinejar Maria das Graças Cária não resistiu. A coordenadora pedagógica do meu filho no... Publicado por Fabrício Carpinejar em Quarta-feira, 2 de setembro de 2020

Maria das Graças também recebeu uma homenagem do escritor Fabrício Carpinejar. Em sua página no Facebook, ele, que tem um filho que estuda no colégio, mostrou seu luto e pesar pela morte da professora. “Ela seguiu o amor. Não dá para recriminá-la”, disse.





O colégio decretou luto e suspensão das atividades pedagógicas por dois dias.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.