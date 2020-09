Técnico de enfermagem morre de COVID-19 em Varginha

Fachada do Hospital Regional de Varginha, que perdeu um técnico de enfermagem por COVID-19 (foto: Varginha Digital)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, confirmou, na tarde desta terça-feira (1), ade um técnico depor. Douglas da Silva Aleixo, 36 anos, estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Regional desde o dia 20 de agosto. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Douglas. Ele era do grupo de risco, com”, diz nota da prefeitura.

De acordo com prefeitura, o técnico de enfermagem completaria 13 anos de trabalho no Hospital Regional na próxima quinta-feira (3). “Ele foipelos colegas de trabalho no pátio do hospital”, completa nota. A homenagem ao técnico de enfermagem foi registrada em vídeo.

Douglas deixa uma filha de 6 anos e vários amigos também prestam homenagens a ele nas redes sociais.

O óbito aconteceu depois que a prefeitura divulgou o boletim oficial desta terça-feira. Varginha registrou mais 24casos e soma 28 mortes. Ao todo, já são 704 pessoasna cidade. “Reitero aqui para que todos cumpram as medidas decontra o novo”, ressalta secretário de saúde, Luiz Carlos Coelho.