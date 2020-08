Morre, em Belo Horizonte, padre Flávio Campos, da Igreja São José

(foto: Leandro Couri/D.A./Press)



Um homem carismático, religioso devotado e defensor do patrimônio cultural – em especial da Igreja São José, no Centro de Belo Horizonte. A congregação dos redentoristas informa que faleceu o padre Flávio Leonardo Santos Campos, de 44 anos, vítima de um infarto. O vigário paroquial foi encontrado morto em seu quarto, no Convento Redentorista de Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (31).





A missa de exéquias será realizada terça-feira (1º), às 9h, na Igreja São José, seguida do sepultamento em Belo Horizonte.









Uma satisfação do padre era ser mestre-cervejeiro, atividade que desenvolvia com os redentoristas em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Há poucos dias, padre Flávio havia feito uma cirurgia no joelho e estava convalescendo no convento em BH.