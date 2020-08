Seresta traz alento para idosos em São José da Lapa

(foto: Divulgação/Prefeitura de São José da Lapa)

“Sem a música, a vida seria um erro”. O pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche tem mudado a rotina de confinamento de idosos da cidade de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por conta da COVID-19. Há uma semana, um projeto da prefeitura leva música para o grupo mais afetado pelo isolamento social. De posse de violas e diversos instrumentos musicais, seresteiros fazem a alegria de quem teve que se afastar do convívio de filhos e netos.

Marlece de Oliveira tem 75 anos, três filhos e desde 15 de março não sai. Sem o convívio que tinha com parentes e amigos, ela recebeu nesta semana o grupo de seresteiros da Secretaria Municipal de Saúde e se emocionou.

“Ah, ganhei meu dia! Eu fiquei muito feliz porque eles falaram coisas muito bonitas para a gente. Isso mudou meu dia”, conta a pensionista que, desde que iniciou o isolamento, passa os dias a ver televisão, ouvir música, costurar máscaras e rezar. “Nesse momento a gente se agarra na fé. Meus netos estão longe, não posso vê-los. Moro com um dos meus filhos e ela que vai todos os dias comprar as coisas de que preciso”, completa.





De acordo com Luciana Latorre, coordenadora de Atenção Primária e responsável pelo projeto, o distanciamento social teve um impacto maior entre os idosos. “Eles frequentavam as Unidades de Saúde de forma assídua e com um vínculo bem consolidado dentro do programa de ações preventivas e promocionais que já ocorriam junto às equipes do município. Com a pandemia este vínculo sofreu redução e os usuários iniciaram com quadro depressivo. Sendo assim, surgiu a ideia de dar um abraço através da música nesses idosos, aquecendo os corações, levando a esperança e alegria na porta de suas casas, com a certeza de que tudo isso passará e tão logo iremos nos reencontrar”.





Os músicos também levaram um pouco de alento aos 22 idosos que vivem no Lar Santa Terezinha. O administrador do espaço, Erly Gonçalves, afirmou que o confinamento tem deixado os moradores do asilo inquietos e que a seresta trouxe calma e paz aos internos. “Aqui no Lar a gente sempre fazia alguma confraternização, alguma festa. Mas desde que o COVID-19 chegou ao Brasil eu apliquei o isolamento para proteger os idosos. Ninguém aqui pegou a doença. Mas o isolamento quebrou essa rotina de festa e os idosos ficaram meio nervosos, inquietos. A música trouxe alegria para eles, que bateram palma, cantaram e querem mais”.





Latorre ressalta a grande aceitação do projeto e adianta que ele será ampliado. Pelo menos 600 idosos devem receber a visita dos músicos e as apresentações, que estavam programadas até o dia 18, serão estendidas.





A iniciativa, no entanto, não está afetando apenas a rotina dos idosos. Os músicos da cidade, que ficaram sem trabalho por conta do fechamento das atividades comerciais, foram contratados pela prefeitura e recebem um auxílio para participar das apresentações. Na segunda semana de agosto, um trio elétrico também deve percorrer vários bairros da cidade, levando música para a população.

