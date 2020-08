COVID-19: idosos de asilo são transferidos para creche após seis testarem positivo

Creche para onde os idosos foram deslocados (foto: Divulgação/ Prefeitura de Campo do Meio) Idosos da Vila Vicentina São Francisco de Assis, em Campo do Meio, no Sul de Minas, foram transferidos para a Creche Comunitária Margarida Azevedo, no Bairro JK. No asilo, ao todo são 31 internos e a medida foi necessária depois que 6 testaram positivo para a COVID-19, sendo 3 homens e 3 mulheres. Além de uma funcionária da instituição, que foi afastada das atividades e segue em isolamento domiciliar. daSão Francisco de Assis, em, no Sul de Minas, foram transferidos para a Creche Comunitária Margarida Azevedo, no Bairro JK. No asilo, ao todo são 31 internos e a medida foi necessária depois que 6 testaram positivo para a, sendo 3 homens e 3 mulheres. Além de uma funcionária da instituição, que foi afastada das atividades e segue em isolamento domiciliar.





Segundo o diretor do asilo, Rodrigo Gomes de Morais, a testagem foi feita primeiramente nos colaboradores. “Diante da realidade que vem acontecendo em outros asilos da região, os testes foram feitos de forma preventiva. Infelizmente, uma funcionária testou positivo e, no dia seguinte, providenciamos os testes para os internos também”, explica Morais.









Na creche, os idosos estão sendo acompanhados por uma equipe médica. O Secretário de Saúde Municipal, Ezequiel Marques, disse que cada idoso está em uma sala e as medidas de prevenção foram redobradas. “Contratamos uma equipe especial para o tratamento e acompanhamento desses idosos isolados”, comentou Ezequiel Marques.





O diretor do asilo informa que pretende seguir todas as determinações da Vigilância Sanitária para manter os idosos em segurança. “Desde que a pandemia começou, as medidas de prevenção já estão sendo seguidas no asilo. Agora, com a transferências desses seis infectados, os cuidadosforam redobrados”, explica.





Ainda de acordo com Rodrigo, não há uma previsão para que esses idosos infectados retornem ao asilo. “Pretendemos fazer novos testes daqui a 14 dias. Eles só vão voltar para o lar quando a gente tiver a certeza de que não há nenhum risco”, completa.





Campo do Meio tem pouco mais de 11 mil habitantes e segue com 14 casos confirmados, segundo boletim divulgado pela Secretária Municipal de Saúde. Até o momento, nenhum óbito foi registrado.