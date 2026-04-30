Acidente envolvendo dois caminhões deixa motorista preso às ferragens

Um acidente envolvendo dois caminhões nesta quinta-feira (30/4) mobilizou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) no Distrito Industrial de Alfenas, no Sul do estado, para resgatar um homem de 47 anos. Ele ficou preso às ferragens quando o veículo que dirigia colidiu contra a traseira de outro caminhão, que estava estacionado.

A equipe do CBMMG precisou utilizar ferramentas hidráulicas para cortar e expandir a lataria da cabine e retirar a vítima. O homem estava consciente quando foi resgatado, mas apresentava múltiplas fraturas na perna direita.

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Após receber os primeiros socorros, o condutor foi levado ao Hospital Alzira Velano, também em Alfenas, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No segundo caminhão, não havia ocupantes a bordo.