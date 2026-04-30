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Acidente envolvendo dois caminhões deixa motorista preso às ferragens

Vítima sofreu múltiplas fraturas em uma das pernas quando o veículo que ele dirigia colidiu contra a traseira de outro caminhão, que estava estacionado

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Repórter
30/04/2026 22:37

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Caminhão com a dianteira destruída após atingir a traseira de outro caminhão, que estava estacionado/ acidente ocorreu em Alfenas, no Sul de Minas Gerais
Condutor de um dos veículos sofreu múltiplas fraturas na perna direita e teve que ser hospitalizado crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo dois caminhões nesta quinta-feira (30/4) mobilizou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) no Distrito Industrial de Alfenas, no Sul do estado, para resgatar um homem de 47 anos. Ele ficou preso às ferragens quando o veículo que dirigia colidiu contra a traseira de outro caminhão, que estava estacionado.

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A equipe do CBMMG precisou utilizar ferramentas hidráulicas para cortar e expandir a lataria da cabine e retirar a vítima. O homem estava consciente quando foi resgatado, mas apresentava múltiplas fraturas na perna direita.

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Após receber os primeiros socorros, o condutor foi levado ao Hospital Alzira Velano, também em Alfenas, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No segundo caminhão, não havia ocupantes a bordo.

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