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ACIDENTE

Idoso cai ao descer do ônibus e tem perna esmagada por roda do coletivo

Homem se feriu após motorista fechar porta de ônibus durante desembarque no Centro de BH. Condutor se disse surpreendido com a queda do idosos

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
29/04/2026 10:43 - atualizado em 29/04/2026 10:44

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Idoso fica ferido após queda ao descer de ônibus no Centro de BH
Idoso fica ferido após queda ao descer de ônibus no Centro de BH crédito: Larissa Leone/EM

Um idoso de 76 anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira (29/4) após cair ao descer do ônibus da linha 5034, na Rua dos Guaranis, esquina com Rua Tupinambás, no Centro de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o motorista fechou a porta do veículo enquanto o passageiro desembarcava, provocando a queda. Em seguida, a roda do coletivo teria passado sobre a perna da vítima. O acidente aconteceu por volta das 9h e mobilizou equipes no local.

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De acordo com testemunhas, o homem sofreu ferimentos graves na perna direta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII.

A filha da vítima foi responsável pelo acionamento da Policia Militar para registrar a ocorrência. Segundo os militares que atenderam o chamado, o idoso caiu durante a descida para o último degrau do veículo, quando a porta do ônibus se fechou. Parte de seu corpo foi preso pela porta e ao tentar se soltar, ele perdeu o equilíbrio e caiu sob o solo, quando o ônibus passou por cima de sua perna.

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O motorista do ônibus diz que foi surpreendido pela notícia que o idoso se desequilibrou e caiu de baixo da roda. Ele teria feito a verificação do retrovisor após a descida de todos os passageiros e não avistou ninguém, fechando a porta e seguindo viagem com o idoso já fora do transporte.

A BHTrans chegou ao local por volta das 9h15 para acompanhar a ocorrência e orientar o trânsito na região. Policiais militares também compareceram para prestar apoio e organizar a área.

O acidente ocorreu em frente ao ponto final do ônibus. Por causa da ocorrência, o trecho da Rua dos Guaranis entre a Rua Tupinambás e a Rua dos Carijós está parcialmente interditado, com apenas uma das duas pistas liberada para veículos.

Apesar da interdição parcial, o trânsito seguia tranquilo e fluí normalmente no momento.

Segundo a filha da vítima, justamente na perna atingida pelo ônibus, o idoso já apresentava problemas de circulação. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas. 

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*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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