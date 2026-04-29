Caminhão com defeito nos freios bate e deixa dois feridos presos à cabine
Uma das vítimas, uma jovem de 22 anos que estava no banco do passageiro, foi resgatada em estado grave
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Um acidente envolvendo um caminhão deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, na manhã desta quarta-feira (29/4), no Centro de Campos Altos, na Região do Alto Paranaíba. De acordo com informações prestadas pelo condutor ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo transportava uma carga de aproximadamente 150 sacos de silagem de capim quando bateu no muro de um viaduto.
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O impacto deixou os dois ocupantes do caminhão presos às ferragens da cabine. Uma das vítimas foi resgatada em estado grave: ela é uma mulher de 22 anos, natural de Campos Altos, que estava no banco do passageiro.
Equipes do CBMMG precisaram utilizar técnicas de salvamento e desencarceramento para retirar a jovem do veículo. Ela foi encaminhada de ambulância à Santa Casa de Campos Altos com suspeita de traumatismo craniano, trauma torácico e ferimento no pé esquerdo.
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Já o motorista é um homem de 26 anos, natural de São Gotardo, também no Alto Paranaíba. Ele ficou com as pernas presas às ferragens e apresentava suspeita de fratura no braço direito, mas estava consciente no momento do resgate.
O jovem também foi levado para a Santa Casa de Campos Altos, mas, posteriormente, acabou transferido pelo helicóptero Arcanjo, do CBMMG, para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, onde recebeu cuidados especializados.
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O condutor relatou ao CBMMG que o caminhão sofreu uma falha nos freios quando transitava em um trecho de descida. As causas exatas do acidente, no entanto, serão investigadas pelos órgãos competentes.