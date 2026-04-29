Assine
overlay
Início Gerais
PÂNICO

Vídeo: picape pega fogo e assusta motorista e clientes de espetinho em MG

As chamas no veículo começaram no momento que ele sairia de frente do estabelecimento comercial em Frutal, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
29/04/2026 16:52

compartilhe

SIGA
×
Vídeo: picape pega fogo e assusta motorista e clientes de espetinho em MG
Picape pega fogo e assusta motorista e clientes de espetinho em Minas crédito: Redes Sociais/Divulgação

Uma motorista de uma picape vermelha e clientes de um espetinho em Frutal (MG), no Triângulo Mineiro, entraram em pânico após o veículo pegar fogo na noite dessa terça-feira (28/4). O fato foi flagrado por câmeras de segurança. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As imagens mostram as chamas se iniciando segundos depois de o veículo sair de frente do estabelecimento comercial.

Em seguida, uma motorista, aparentemente com uma criança de colo, sai pela porta do passageiro e clientes do espetinho correm para tirar os seus veículos de perto do fogo.

Leia Mais

Ninguém ficou ferido.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Ao chegar ao local, as chamas já haviam sido debeladas por populares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há informações sobre as causas do incêndio.

Tópicos relacionados:

cbmmg frutal incendio-em-veiculo minas-gerais panico triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay