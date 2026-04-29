Vídeo: picape pega fogo e assusta motorista e clientes de espetinho em MG

Uma motorista de uma picape vermelha e clientes de um espetinho em Frutal (MG), no Triângulo Mineiro, entraram em pânico após o veículo pegar fogo na noite dessa terça-feira (28/4). O fato foi flagrado por câmeras de segurança.



As imagens mostram as chamas se iniciando segundos depois de o veículo sair de frente do estabelecimento comercial.

Em seguida, uma motorista, aparentemente com uma criança de colo, sai pela porta do passageiro e clientes do espetinho correm para tirar os seus veículos de perto do fogo.

Ninguém ficou ferido.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Ao chegar ao local, as chamas já haviam sido debeladas por populares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há informações sobre as causas do incêndio.