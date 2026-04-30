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CONGESTIONAMENTO

Caminhão tomba e interdita a BR-381 na véspera de feriado e saída de BH

Acidente em Santa Luzia, na Região Metropolitana, provoca interdição da rodovia durante a manhã desta quinta-feira (30/1)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/04/2026 10:47

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 436 da rodovia, no sentido João Monlevade
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acidente ocorreu no km 436 da BR 381, no sentido João Monlevade crédito: Redes Sociais/Reprodução

A véspera do feriado do Dia do Trabalhador começou com transtornos na BR-381. Um caminhão com carga de roupas tombou na madrugada desta quinta-feira (30/4), por volta das 4h30, no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 436 da rodovia, no sentido Vitória, ocupando duas faixas. Houve registro de vítima com lesões.

Inicialmente, o trânsito funcionava em sistema de pare e siga. No entanto, por volta das 8h, a pista precisou ser interditada em ambos os sentidos para o destombamento do veículo e transbordo da carga.

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Motoristas relatam congestionamento intenso desde a saída de Belo Horizonte ao longo da manhã.

Vídeos que circulam nas redes sociais revelam caixas da carga de roupas espalhadas pela pista. O veículo foi parar em uma ribanceira. 

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A carreta ainda não foi retirada do local. Até o momento não havia confirmação sobre a previsão para liberação da pista. A concessionária Nova 381 atua no local auxiliando na ocorrência.

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