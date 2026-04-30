Caminhão tomba e interdita a BR-381 na véspera de feriado e saída de BH

A véspera do feriado do Dia do Trabalhador começou com transtornos na BR-381. Um caminhão com carga de roupas tombou na madrugada desta quinta-feira (30/4), por volta das 4h30, no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 436 da rodovia, no sentido Vitória, ocupando duas faixas. Houve registro de vítima com lesões.

Inicialmente, o trânsito funcionava em sistema de pare e siga. No entanto, por volta das 8h, a pista precisou ser interditada em ambos os sentidos para o destombamento do veículo e transbordo da carga.

Motoristas relatam congestionamento intenso desde a saída de Belo Horizonte ao longo da manhã.

Vídeos que circulam nas redes sociais revelam caixas da carga de roupas espalhadas pela pista. O veículo foi parar em uma ribanceira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A carreta ainda não foi retirada do local. Até o momento não havia confirmação sobre a previsão para liberação da pista. A concessionária Nova 381 atua no local auxiliando na ocorrência.