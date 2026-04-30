BH: ônibus invade casa, causa destruição e deixa moradores sem energia

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Um ônibus da linha 5503 (Goiânia B) invadiu uma casa no número 125 da Rua Maria do Nascimento Abreu, no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (29/4), após perder o controle e atingir dois postes da Cemig. O acidente deixou moradores sem energia elétrica, provocou destruição no imóvel e mobilizou equipes da Polícia Militar, Defesa Civil, BHTrans e Cemig.





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 27 anos, relatou aos militares que havia deixado o coletivo ligado enquanto realizava um procedimento no sistema de ar do veículo, quando o ônibus começou a se mover sozinho e desceu desgovernado.



Antes de invadir a casa, o coletivo derrubou um poste. Com o impacto, outro poste também foi atingido e acabou comprometido. Cerca de 190 imóveis ficaram sem fornecimento de energia elétrica. A Cemig informou que realizou o atendimento inicial e mobilizou equipes especializadas para substituir os dois postes danificados. A previsão é de que o serviço seja concluído ao longo desta quinta-feira (30/4).



“Destruiu tudo"



O motorista afirmou ainda à polícia que já havia comunicado à empresa sobre problemas mecânicos no ônibus, incluindo falhas no motor de arranque. Conforme o relato, o veículo teria sido recolhido pela empresa durante a manhã e liberado novamente à tarde, mas o defeito persistia.

O vendedor Gabriel Denis Silva, de 27, morador da casa atingida, contou que estava no imóvel quando ouviu o estrondo provocado pelo acidente, registrado por volta das 20h20.



Segundo ele, o ônibus desceu desgovernado antes de atingir o imóvel. “O ônibus perdeu o controle. Segundo o motorista, ele estava fazendo ar no sistema e estava fora do ônibus quando o veículo desceu desgovernado. O ônibus bateu no poste, virou e entrou aqui dentro de casa”, relatou.



Gabriel afirmou que a batida destruiu parte da residência. “Destruiu tudo. Acabou com a varanda, onde a gente tinha uma área de churrasco, e também atingiu o carro que estava parado aqui”, disse.

O morador também criticou a falta de retorno da empresa responsável pelo coletivo. “Veio apenas um instrutor de motoristas, mas só para gravar vídeo. Resolver mesmo, nada”, afirmou.

Na casa vivem duas famílias, totalizando quatro pessoas, entre elas uma criança de 1 ano. Segundo Gabriel, o muro ficou destruído após a batida, aumentando a sensação de insegurança. “A gente quer saber como isso vai ser resolvido, porque o muro ficou aberto e temos uma criança de 1 ano dentro de casa”, declarou.

Além dos danos na estrutura do imóvel, ele contou que ferramentas de trabalho, materiais e um veículo também foram atingidos. “Ainda nem conseguimos calcular o tamanho do prejuízo”, disse.



Danos na estrutura





A Defesa Civil realizou vistoria técnica nos imóveis de números 125 e 129 da Rua Maria do Nascimento Abreu. No imóvel de nº 129, foi identificado comprometimento estrutural em um muro de divisa, com risco de desabamento. Já no nº 125, houve queda parcial do muro frontal, além de danos na estrutura e no telhado da área gourmet.

As áreas atingidas foram isoladas preventivamente e os moradores foram orientados a manter o isolamento até a realização dos reparos necessários.

A Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) informou que as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis. Segundo o órgão, o ônibus envolvido possui Autorização de Tráfego válida até 2 de outubro de 2026.

A Sumob destacou ainda que intensificou o monitoramento sobre a concessionária Top Bus, integrante do Consórcio BHLeste, devido a oscilações em indicadores de manutenção e operação registrados neste ano. Entre as medidas anunciadas estão o reforço da fiscalização, abertura de procedimentos administrativos e solicitação de um plano emergencial para garantir a continuidade das viagens na região Nordeste da capital.

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Agentes da BHTrans isolaram e sinalizaram o local. O ponto de controle da linha foi transferido para a Rua Guará com Rua Nascimento de Abreu. A liberação total da via depende da conclusão dos trabalhos da Cemig.