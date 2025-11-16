Assine
HOMENAGEM

Banda da Guarda Civil lamenta morte de agente assassinado na Grande BH

Wellington José de Araújo integrava a banda e tocava sax alto

Ana Luiza Soares
16/11/2025 20:25

Agente da Banda de Música da GCM-BH levou seis disparos em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Agente da Banda de Música da GCM-BH levou seis disparos em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Banda de Música da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte se manifestou sobre a morte de Wellington José de Araújo, de 44 anos. O agente foi morto com seis tiros no Bairro Londrina, em Santa Luzia, Região Metropolitana, na noite desse sábado (15/11).

Nas redes sociais, o grupo musical emitiu uma nota de pesar em homenagem ao servidor, que era integrante da banda e tocava sax alto.

"Ao longo de sua trajetória, Wellington contribuiu de forma significativa para as atividades da Banda de Música, participando de ações institucionais e levando, por meio de seu sax alto, momentos de convivência e cultura à população de Belo Horizonte", diz a homenagem assinada em conjunto pelos integrantes.

A Banda de Música ainda se solidarizou com familiares, amigos e colegas e reconheceu a importância do trabalho de Wellington para a corporação e para a cidade.

Nos comentários da publicação, diversos internautas também deixaram mensagens de carinho e apoio à família. "Estou com o coração partido", "Meus sentimentos a minha família azul marinho", foram alguns dos registros.

A vítima, segundo a Guarda Civil de BH, não estava em serviço no momento do crime. Em nota, o órgão também lamentou a perda. “A GCMBH manifesta sua solidariedade e presta todo apoio aos familiares, amigos e colegas de farda”, diz.

Velório

O corpo de Wellington será velado e sepultado nesta segunda-feira (17/11), a partir das 11h, no Cemitério da Saudade, no bairro de mesmo nome, na Região Leste da capital mineira. Segundo a Prefeitura de BH, o homem era casado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias, motivação e autoria do crime. 

