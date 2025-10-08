Assine
overlay
Início Gerais
CCBB

Vereadores exigem fechamento de exposição de arte no CCBB

Os políticos reclamam que a classificação indicativa de algumas obras não dialoga com a mostra

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
08/10/2025 16:24 - atualizado em 08/10/2025 16:28

compartilhe

SIGA
x
Vereadores exigem reclassificação indicativa em exposição no CCBB
Vereadores exigem reclassificação indicativa em exposição no CCBB crédito: Fotos Gladyston Rodrigues - CCBB

O inicio de uma confusão está sendo testemunhado na tarde desta quarta-feira (8/10) pelos visitantes do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH), localizado na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital. Vereadores de partidos de direita foram ao local reclamar da classificação indicativa de uma exposição em cartaz. Uma vereadora de esquerda também foi ao local contestar seus colegas. A Polícia Militar e a Guarda Civil acompanham a ocorrência. O prédio chegou a ter o acesso impedido para a imprensa. 

Os vereadores que contestam a exposição Fullgás são Flávia Borja (Progressistas) e Ilan Melo (Republicanos). Juhlia Santos (PSOL) questiona o protesto dos parlamentares. A exposição aborda o cenário da cultura pop brasileira nos idos da década de 1980. Os vereadores dizem que houve reclamações de pais de crianças sobre o conteúdo da exposição. 

Leia Mais

A vereadora Flávia Borja (Progressistas) visitou o museu na última sexta-feira (3/10) para pedir uma reavaliação da classificação indicativa para a exposição pedida por ela. Segundo a vereadora, o retorno ao CCBB no dia de hoje ocorre porque a solicitação não foi atendida. A vereadora foi acompanhada pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, que estão registrando um boletim de ocorrência no centro cultural. A parlamentar pede o fechamento da exposição até que seja feita a correção na classificação indicativa.

O site da instituição informa que a exposição é livre para todos os públicos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem continua no local acompanhando os desdobramentos do caso e aguarda o posicionamento da PM e do CCBB.

*Matéria em atualização

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

ccbb fullgas policia-civil vereadores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay