Vereadores exigem fechamento de exposição de arte no CCBB

O inicio de uma confusão está sendo testemunhado na tarde desta quarta-feira (8/10) pelos visitantes do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH), localizado na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital. Vereadores de partidos de direita foram ao local reclamar da classificação indicativa de uma exposição em cartaz. Uma vereadora de esquerda também foi ao local contestar seus colegas. A Polícia Militar e a Guarda Civil acompanham a ocorrência. O prédio chegou a ter o acesso impedido para a imprensa.

Os vereadores que contestam a exposição Fullgás são Flávia Borja (Progressistas) e Ilan Melo (Republicanos). Juhlia Santos (PSOL) questiona o protesto dos parlamentares. A exposição aborda o cenário da cultura pop brasileira nos idos da década de 1980. Os vereadores dizem que houve reclamações de pais de crianças sobre o conteúdo da exposição.

A vereadora Flávia Borja (Progressistas) visitou o museu na última sexta-feira (3/10) para pedir uma reavaliação da classificação indicativa para a exposição pedida por ela. Segundo a vereadora, o retorno ao CCBB no dia de hoje ocorre porque a solicitação não foi atendida. A vereadora foi acompanhada pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, que estão registrando um boletim de ocorrência no centro cultural. A parlamentar pede o fechamento da exposição até que seja feita a correção na classificação indicativa.

O site da instituição informa que a exposição é livre para todos os públicos.

A reportagem continua no local acompanhando os desdobramentos do caso e aguarda o posicionamento da PM e do CCBB.

*Matéria em atualização



*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima