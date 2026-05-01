BH: sete torcedores são punidos por articular confrontos entre organizadas

Sete pessoas foram punidas por articular confrontos violentos entre torcidas organizadas em Belo Horizonte (MG). A ação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) resultou na identificação e responsabilização dos suspeitos na manhã desta sexta-feira (1º/5).

Os envolvidos foram notificados das medidas impostas pela Justiça e passaram a responder às restrições determinadas. Segundo as investigações, foram reunidos elementos que indicam a organização prévia de conflitos, com potencial de provocar grave perturbação da ordem pública, especialmente em eventos esportivos.

Com base nas apurações, o Poder Judiciário acatou a representação das autoridades e determinou a aplicação de medidas cautelares.

Entre as restrições, está a proibição de acesso e permanência dos investigados em estádios e em áreas próximas nos dias de jogos, pelo período inicial de seis meses. O descumprimento das determinações pode resultar em sanções mais severas.

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De acordo com as instituições, a decisão reforça o compromisso das forças de segurança com a proteção da população e a garantia de que eventos esportivos ocorram em ambiente seguro no estado.