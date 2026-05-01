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SANGUE FRIO

Homem que agrediu mulher grávida é morto com 10 tiros na cabeça

Suspeito de atirar seria vizinho que presenciou agressão; mulher foi socorrida

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/05/2026 16:04 - atualizado em 01/05/2026 16:26

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PM descobre que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
O vizinho questionou a situação e efetuou diversos disparos contra o agressor crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 24 anos foi morto com dez tiros na cabeça após agredir a companheira, de 20 anos, que está grávida, na noite dessa quinta-feira (30/4), no Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte (MG). 

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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Coronel Robson Zamprogno. Quando os militares chegaram ao local, o homem já estava caído ao solo, com dez perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça.

Durante as apurações, foi constatado que o homem se envolveu em uma discussão com a companheira momentos antes. Ele acessou o celular da mulher e passou a acusá-la de traição. Em seguida, foi até a residência dela, onde a agrediu em via pública, puxando-a pelos cabelos.

Ainda de acordo com a PM, um vizinho que realizava manutenção na casa presenciou a agressão. Ao questionar o que estava acontecendo, ele efetuou diversos disparos contra o agressor.

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Testemunhas confirmaram a versão. O suspeito fugiu antes da chegada da polícia e deixou a residência aberta, com materiais utilizados na manutenção.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Upa Leste. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela e do bebê.

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A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local, e o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML).

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