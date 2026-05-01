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Carro atropela cavalo, que fica sobre capô e morre em MG

Corpo de Bombeiros reforça a importância de ter atenção redobrada ao trafegar por rodovias que podem ter animais na pista

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/05/2026 19:27

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Havia três ocupantes no veículo, dois com ferimentos leves e outro sem lesão
Entre os três ocupantes do veículo, dois sofreram ferimentos leves e outro escapou ileso crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um cavalo foi atropelado e morreu em cima do capô do carro na manhã desta sexta-feira (1º/5), na MG-050, em Pimenta (MG), Região Centro-Oeste do estado.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por militares do pelotão de Piumhi (MG). No local, foi constatada uma colisão entre um carro de passeio e um equino que estava sobre a pista de rolamento.

Com o impacto, o veículo teve danos significativos na parte frontal, com vidros estilhaçados, e o animal acabou ficando sobre o capô. O cavalo morreu ainda no local.

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Ainda segundo os bombeiros, havia três ocupantes no veículo. Dois deles sofreram ferimentos leves e foram encaminhados por equipes do Samu para atendimento médico. O terceiro não se feriu.

A guarnição sinalizou a via para garantir a segurança do trânsito e evitar novos acidentes.

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O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção redobrada ao trafegar por rodovias, especialmente em trechos com risco de presença de animais na pista, além da necessidade de que proprietários mantenham os animais devidamente contidos para evitar situações semelhantes.

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