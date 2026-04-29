'Não vi': Mulher admite uso do celular ao atropelar 3 policiais em blitz

Três policiais militares ficaram feridos após serem atingidos por um carro enquanto realizavam uma abordagem na Avenida Rondon Pacheco, uma das principais de Uberlândia. O caso foi registrado durante uma operação do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) na noite dessa terça-feira (28/4).

Segundo informações da polícia, os militares estavam em duas motocicletas e abordavam um motorista que trafegava de forma irregular pela avenida. Durante a ocorrência, um carro que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo os policiais.

A motorista, uma mulher de 34 anos, relatou que não percebeu a presença da equipe policial porque se distraiu ao manusear o celular. Ainda de acordo com a corporação, as motocicletas estavam com os sinais luminosos acionados no momento do acidente.

A condutora estava com a habilitação regular e a documentação do veículo em dia. Ela realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Os três policiais sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Tibery. Eles não corriam risco de morte.

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A motorista assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer à Justiça para prestar esclarecimentos.