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CARGA ROUBADA

Casal tenta fuga impossível, mas acaba atrás das grades com 48 itens

Operação conjunta mobilizou o Tático Móvel da PM e o serviço de inteligência para capturar suspeitos que carregavam quase 50 eletrônicos de procedência duvidosa

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
29/04/2026 11:44

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48 celulares, um tablet, um notebook e uma máquina de cartão de crédito são apreendidos em operação policial em Itabira (MG)
48 celulares, um tablet, um notebook e uma máquina de cartão de crédito são apreendidos em operação policial em Itabira (MG) crédito: PMMG

Um homem e uma mulher, de 29 e 25 anos, respectivamente, foram presos com 48 celulares furtados em Itabira (MG), na região Central do estado, depois de uma perseguição de carro. Os suspeitos iniciaram fuga em um HB20 após notar presença policial.   

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A operação ocorreu durante a noite quando a PM recebeu informações que um casal estava recebendo uma carga de aparelhos eletrônicos roubados e furtados. Uma guarnição do 26° BPM foi até o local apontado, mas não localizou os suspeitos.

Posteriormente, durante patrulhamento, os policiais localizaram um HB20 Branco, veículo pertencente ao casal. Segundo o boletim de ocorrência, quando o condutor percebeu que aconteceria abordagem policial, arrancou o carro para fugir, o que deu início à perseguição. O suspeito dirigia em alta velocidade e infringiu diversas leis de trânsito durante o conflito. Momentos depois, o carro foi interceptado no Bairro Fênix. 

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A operação realizada com o apoio das Viaturas da Rondas Ostensiva Com Cães (ROCCA), do Tático-Móvel, da Patrulha de Operações Policiais (POP), do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) e do serviço de Inteligência, apreendeu juntamente com os celulares uma máquina de cartão de crédito, um tablet e um notebook. O HB20 também foi recolhido pelo uso durante o crime.  

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O casal foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para responder pelos delitos.

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