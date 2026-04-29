Preso com fuzil e 840 pinos de cocaína ao fugir de guerra do tráfico; veja
Suspeito estava escondido em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foi flagrado manipulando drogas para comercialização
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Um homem de 26 anos foi preso com grande quantidade de drogas e armas na Vila Ideal, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, Davidson da Silva Reis afirmou ser do Bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte, mas estaria escondido no imóvel por causa de uma guerra do tráfico na região da capital mineira.
Durante o turno de Tático Móvel, militares receberam denúncias de que o suspeito utilizava a residência para armazenar drogas e armas de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram visualizar o homem pela janela manipulando entorpecentes e com uma arma próxima.
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Diante da situação, houve entrada tática no imóvel. O suspeito, que estava sozinho, se entregou sem resistência. Na casa, os militares apreenderam 840 pinos de cocaína, quatro porções da droga, uma barra de cocaína, três balanças de precisão, um caderno com anotações do tráfico, materiais para dolagem e três celulares.
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Também foram encontrados um fuzil Colt calibre 5.56 com carregador e 30 munições, além de uma pistola Glock G17 calibre 9 mm, carregadores alongados e 33 munições.
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O suspeito foi encaminhado à delegacia junto com todo o material apreendido.