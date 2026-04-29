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PEDÁGIO BR-040

Homem é preso ao roubar pedágio da BR-040, na Grande BH

Suspeito usou réplica de arma e levou R$ 110 em Capim Branco

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/04/2026 08:05

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Praça de pedágio na BR-040, entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, onde a tarifa para carros de passeio subiu de R$ 14,50 para R$ 21
O homem alegou estar confuso devido ao uso de medicamentos e disse não se lembrar do ocorrido. Posteriormente, confessou o crime crédito: Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso nessa terça-feira (28/4) ao roubar uma praça de pedágio da BR-040, em Capim Branco (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado no Bairro São Pedro, em Esmeraldas (MG), depois de rastreamento realizado pelo Grupamento Especializado em Recobrimento (GER).

De acordo com a ocorrência, o homem chegou de madrugada inicialmente a uma cabine de pedágio e simulou estar armado, exigindo dinheiro da atendente. Mas a funcionária informou que aquela cabine aceitava apenas pagamentos em cartão e ele então fugiu sem levar nada.

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Cerca de duas horas depois, o suspeito retornou ao pedágio, dirigindo o mesmo veículo. Desta vez, abordou uma cabine diferente e que recebia pagamentos em dinheiro. Assim, ele anunciou o assalto novamente, fingindo portar uma arma na cintura. A atendente entregou R$ 110.

Depois do crime, equipes utilizaram câmeras de segurança para identificar a placa do carro e localizar o suspeito na residência dele. O Hyundai HB20 usado na ação estava estacionado na garagem.

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Durante a abordagem, o homem alegou estar confuso devido ao uso de medicamentos e disse não se lembrar do ocorrido. Posteriormente, confessou o crime. Uma réplica de arma de fogo e o veículo foram apreendidos.

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