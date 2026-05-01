Prefeito denuncia furtos de peças de ônibus escolares no Sul de Minas

Peças de 10 ônibus escolares de Monte Sião, no Sul de Minas, foram furtadas na madrugada desta sexta-feira (1ª/5), conforme divulgado pelo prefeito da cidade, Maurício Zucato Júnior (União Brasil). Segundo o chefe do Executivo municipal, o servidor público responsável por vigiar os veículos faltou ao trabalho e não avisou aos supervisores.

De acordo com o prefeito de Monte Sião, foram furtados paineis e módulos de 10 ônibus, o que provocou a suspensão de oito linhas do transporte escolar [veja no final da reportagem quais].

Maurício Zucato Júnior, conhecido como Juninho Zucato, informou que as Polícias Militar e Civil foram acionadas, e a ocorrência está sendo investigada. O prefeito também afirmou que instaurou uma sindicância para apurar a falta do servidor público que deveria vigiar os veículos.

O chefe do Executivo municipal também instaurou um processo de dispensa para compra das peças para substituir as que foram furtadas. “Lamento, nesse Dia do Trabalhador, a gente passar por esse episódio na nossa cidade”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos comentários da publicação feita pelo prefeito de Monte Sião, moradores lamentaram o impacto que o furto terá para os estudantes. “E as crianças vão sofrer sem o ônibus por sei lá quanto tempo”, escreveu uma internauta.

Saiba quais linhas serão suspensas: