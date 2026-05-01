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VIGIA FALTOU

Prefeito denuncia furtos de peças de ônibus escolares no Sul de Minas

Segundo ele, servidor responsável por vigiar os veículos faltou no dia do furto e não avisou aos supervisores

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
01/05/2026 19:05

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Segundo o chefe do Executivo municipal, o servidor público responsável por vigiar os veículos faltou ao trabalho e não avisou aos supervisores
Segundo o chefe do Executivo municipal, o servidor público responsável por vigiar os veículos faltou ao trabalho e não avisou aos supervisores crédito: Divulgação Prefeitura de Monte Sião

Peças de 10 ônibus escolares de Monte Sião, no Sul de Minas, foram furtadas na madrugada desta sexta-feira (1ª/5), conforme divulgado pelo prefeito da cidade, Maurício Zucato Júnior (União Brasil). Segundo o chefe do Executivo municipal, o servidor público responsável por vigiar os veículos faltou ao trabalho e não avisou aos supervisores.

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De acordo com o prefeito de Monte Sião, foram furtados paineis e módulos de 10 ônibus, o que provocou a suspensão de oito linhas do transporte escolar [veja no final da reportagem quais].

Maurício Zucato Júnior, conhecido como Juninho Zucato, informou que as Polícias Militar e Civil foram acionadas, e a ocorrência está sendo investigada. O prefeito também afirmou que instaurou uma sindicância para apurar a falta do servidor público que deveria vigiar os veículos. 

O chefe do Executivo municipal também instaurou um processo de dispensa para compra das peças para substituir as que foram furtadas. “Lamento, nesse Dia do Trabalhador, a gente passar por esse episódio na nossa cidade”, afirmou.

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Nos comentários da publicação feita pelo prefeito de Monte Sião, moradores lamentaram o impacto que o furto terá para os estudantes. “E as crianças vão sofrer sem o ônibus por sei lá quanto tempo”, escreveu uma internauta.  

Saiba quais linhas serão suspensas:

  • 1 – Tijuco
  • 2 – Novo Horizonte e Jardim dos Lagos
  • 3 e 4 – Guarany, Parque das Fontes e Divinão
  • 10 – Jardim América 1 e Villagio
  • 11 – Jardim América 2 e 3
  • 12 – Magioli
  • 13 – São Rafael e Alto da Serra
  • 17 - Del Sole, Colinas e Isolino

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