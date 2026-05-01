Mineiro que morreu ao escalar montanha na Bahia é velado nesta sexta (1/5)

O corpo do escalador mineiro Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, de 40 anos, é velado nesta sexta-feira (1°/5), no Zelo Memorial, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. O alpinista morreu ao cair de uma altura de aproximadamente 80 metros enquanto praticava montanhismo no Morro da Ponta-Aguda, no município de Itatim (BA), na última terça-feira (28/4).

Informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado da Bahia descartaram a existência de indícios de crime. O escalador foi encontrado próximo ao morro, já sem vida, em um local de difícil acesso. O corpo dele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

No momento do acidente, Igor estava acompanhado pela namorada, Luiza Nercessian, também montanhista. Por meio de uma rede social, na qual posta imagens de escaladas e outras aventuras, ela explicou que a corda utilizada pelo companheiro se desprendeu de uma rocha, o que teria provocado a queda.

Aficionado pela natureza, Igor, do mesmo modo, utilizava as redes sociais para postar imagens de escaladas. Pouco antes do acidente, inclusive, ele chegou a publicar registros do casal praticando montanhismo no Morro da Toca, formação rochosa também localizada em Itatim, próxima ao Morro da Ponta-Aguda, onde ocorreu a queda.



Homenagens



Depois do acidente, Luiza usou a rede social para expressar reverências a Igor. “Nas alturas que tanto amava, construiu caminhos, abriu trilhas e inspirou todos ao seu redor com sua alegria e autenticidade”, afirma em post.

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A mãe de Igor, Marilene Vieira, também se manifestou nas redes sociais e prestou homenagem ao filho, morto de maneira trágica. "Deus te quis mais perto dele do que de nós", disse.

