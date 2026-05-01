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Fuga, tiros e batida: perseguição agita o feriado no Barreiro, em BH

Ocorrência no Barreiro deixou um suspeito ferido e outro preso depois da fuga e colisão

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/05/2026 17:05

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Durante o trajeto, o motorista dirigiu por vários minutos na contramão, desrespeitando normas de trânsito, até colidir com um carro de passeio
Durante o trajeto, o motorista dirigiu por vários minutos na contramão, desrespeitando normas de trânsito, até colidir com um carro de passeio crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma perseguição policial seguida de troca de tiros marcou o feriado desta sexta-feira (1º/5), Dia do Trabalhador, no Bairro Solar, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência terminou na Rua Robertson Pinto Coelho, onde um veículo Fiat Palio prata foi apreendido.

A perseguição teve início quando o motorista desobedeceu à ordem de parada ao avistar a viatura e fugiu. Durante o trajeto, ele dirigiu por vários minutos na contramão, desrespeitou normas de trânsito e só parou ao colidir com um carro de passeio.

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Segundo a PM, um dos suspeitos estava armado, e houve troca de tiros. Um deles foi baleado, enquanto outro foi preso.

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A perícia da Polícia Civil é aguardada no local e a ocorrência segue em andamento.

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