Grande BH: criança morre após ser atropelada por viatura da Polícia Civil
Acidente aconteceu na BR-262, em Sabará. Menino de 6 anos morreu no local, segundo atestou o Samu
Um menino de 6 anos morreu depois de ser atropelado por uma viatura descaracterizada da Polícia Civil na BR-262, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira (8/5), na altura do Bairro Rosário. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.
A criança havia acabado de desembarcar do transporte escolar quando o atropelamento ocorreu. As informações iniciais indicam que o menino foi atingido pelo veículo ao atravessar a rodovia correndo. A mãe teria se distraído momentos antes. A viatura seguia no sentido Belo Horizonte.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local. O acidente chegou a causar a interdição total da rodovia.
Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam no carro da Polícia Civil nem se alguém ficou ferido. A reportagem solicitou esclarecimentos à assessoria da instituição policial e aguarda retorno.