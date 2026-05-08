Grande BH: criança morre após ser atropelada por viatura da Polícia Civil

Acidente aconteceu na BR-262, em Sabará. Menino de 6 anos morreu no local, segundo atestou o Samu

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/05/2026 22:44 - atualizado em 08/05/2026 23:08

Acidente causou congestionamento na BR-262 na noite desta sexta-feira (8/5) crédito: Redes sociais/Reprodução

Um menino de 6 anos morreu depois de ser atropelado por uma viatura descaracterizada da Polícia Civil na BR-262, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira (8/5), na altura do Bairro Rosário. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

A criança havia acabado de desembarcar do transporte escolar quando o atropelamento ocorreu. As informações iniciais indicam que o menino foi atingido pelo veículo ao atravessar a rodovia correndo. A mãe teria se distraído momentos antes. A viatura seguia no sentido Belo Horizonte. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local. O acidente chegou a causar a interdição total da rodovia.

Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam no carro da Polícia Civil nem se alguém ficou ferido. A reportagem solicitou esclarecimentos à assessoria da instituição policial e aguarda retorno.

