Projeto atende vítimas de violência doméstica neste sábado em BH

Neste sábado (9/5), às 10h, Belo Horizonte recebe o projeto Recomeçar, iniciativa da Fundação Instituto de Desenvolvimento de Estudos e Ações Humanitárias (IDEAH), braço social da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). O programa é responsável pela realização de cirurgias reparadoras gratuitas voltadas a mulheres vítimas de violência doméstica com sequelas graves. A ação será realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deve receber seis pacientes previamente selecionadas pelo Judiciário.

Os atendimentos serão feitos por cirurgiões plásticos voluntários ligados aos serviços credenciados da SBCP no estado. Segundo o cirurgião plástico e presidente da Fundação IDEAH, Luciano Ornelas Chaves, os casos atendidos envolvem sequelas físicas graves e de grande impacto funcional e emocional. “As regiões mais atingidas são a face e os membros superiores. Muitas vezes, o agressor tenta deixar marcas visíveis na vítima.”

“Atendemos pacientes com queimaduras, cicatrizes extensas, amputações por mordida ou arma branca, além de lesões provocadas por fogo ou produtos químicos. São sequelas importantes, que demandam reconstrução e acompanhamento especializado”, afirma

Segundo o médico, toda a organização do projeto é realizada pela Fundação IDEAH. “Toda a organização, planejamento, logística de atendimento e relacionamento com os tribunais de Justiça é feita pela Fundação IDEAH. Após o agendamento das pacientes, acionamos os serviços credenciados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e mobilizamos colegas. Todos os atendimentos são voluntários e sem honorários médicos”, destaca.

Essas pacientes são encaminhadas ao ambulatório, onde uma equipe de cirurgiões plásticos faz a avaliação inicial, define indicações cirúrgicas e já solicita exames laboratoriais e avaliação cardiológica para o planejamento dos procedimentos”, explica.

Atualmente, o projeto Recomeçar possui termos de cooperação técnica com diversos tribunais de Justiça brasileiros, entre eles o de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Mais de 200 mulheres já passaram por cirurgias reparadoras dentro da iniciativa. A proposta agora é ampliar o alcance do programa com a criação de ambulatórios permanentes nos serviços credenciados da SBCP. “Nós não teremos mais apenas mutirões. Teremos ambulatórios permanentes para atendimento contínuo às mulheres sequeladas pela violência doméstica. Isso permitirá ampliar o número de pacientes atendidas e agilizar a realização das cirurgias reparadoras”, afirma Luciano Ornelas Chaves.



O especialista destaca que a fundação da SBCP é atualmente a única ligada a uma especialidade médica voltada exclusivamente à realização de cirurgias reparadoras com foco social. “Já realizamos mutirões para reconstrução mamária de mulheres mastectomizadas, atendimento de vítimas de escalpelamento na região amazônica e cirurgias em pacientes com câncer de pele. Existe um compromisso humanitário e de responsabilidade social muito forte da cirurgia plástica brasileira com pacientes em situação de vulnerabilidade”, afirma.

O projeto Recomeçar já recebeu o Prêmio Innovare, premiação nacional que reconhece práticas inovadoras voltadas à melhoria do acesso à Justiça e com impacto social relevante. Para o presidente da Fundação IDEAH, o impacto vai além da reconstrução física. “Após os procedimentos reparadores, muitas pacientes vítimas de violência apresentam melhora significativa da autoestima e da qualidade de vida. O projeto recebeu o nome de Recomeçar justamente por representar uma nova etapa para essas mulheres.”

Serviço

Projeto Recomeçar: atendimento ambulatorial para mulheres vítimas de violência doméstica



Data: Sábado (9 de maio)



Horário: 10h



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Local: Tribunal de Justiça de Minas Gerais — Rua Guajajaras, nº 40, 20º andar, Centro, Belo Horizonte (MG)

