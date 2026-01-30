Como denunciar violência doméstica? Guia com canais de ajuda seguros

A violência doméstica é uma realidade que afeta milhares de pessoas, e saber como agir pode salvar vidas. Diante de casos que ganham repercussão, a busca por informações sobre canais de denúncia seguros e eficazes aumenta. Conhecer os serviços disponíveis é o primeiro passo para quebrar o ciclo de agressão, seja para a vítima ou para quem testemunha a violência.

O caminho mais conhecido para buscar ajuda é o Ligue 180. Este número funciona como uma Central de Atendimento à Mulher em todo o território nacional. A ligação é gratuita, confidencial e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O serviço oferece escuta qualificada, orientação sobre direitos e os próximos passos, além de registrar e encaminhar denúncias aos órgãos competentes.

É fundamental entender a diferença entre o Ligue 180 e o Disque 190. Se a agressão está acontecendo ou se a vida de alguém está em risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190. Este é o canal de emergência para flagrantes, garantindo uma resposta rápida para interromper a violência no momento em que ocorre.

Onde registrar a ocorrência

Para formalizar uma denúncia, a vítima pode procurar uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Nessas unidades, o atendimento é preparado para acolher a vítima de forma humanizada, registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, que podem obrigar o agressor a se afastar.

Caso sua cidade não tenha uma DEAM, qualquer delegacia de polícia tem a obrigação de registrar a ocorrência. A Lei Maria da Penha garante esse direito, e a recusa no atendimento pode ser denunciada nas corregedorias da polícia.

Canais digitais e silenciosos

Existem também formas discretas de pedir ajuda, pensadas para situações em que a vítima não pode falar ao telefone. O aplicativo "Direitos Humanos Brasil" e o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos permitem fazer denúncias online, inclusive com a opção de anexar fotos e vídeos.

Outra iniciativa importante é o programa Sinal Vermelho. Com um "X" vermelho desenhado na palma da mão, a mulher pode sinalizar discretamente em farmácias, agências bancárias e outros estabelecimentos parceiros que está em perigo. Os funcionários são treinados para acionar a polícia imediatamente.

