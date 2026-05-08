MG: caminhão tomba e interdita a MGC-265; motorista fica preso às ferragens

Um caminhão carregado de mármore capotou na manhã desta sexta-feira (8/5) na rodovia MGC-265, no km 85, em Muriaé (MG), na Zona da Mata. O motorista ficou preso às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 7h. O veículo perdeu o controle em um trecho da via, capotou e ficou com as rodas para cima. Apesar de a cabine estar bastante amassada, a vítima foi encontrada consciente dentro do caminhão.

Imagens do local mostram o veículo tombado, com destroços espalhados pela rodovia e o motorista ainda preso às ferragens. Após o acidente, houve derramamento de óleo diesel na pista.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. O trânsito está interditado nos dois sentidos do trecho. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atuam no resgate.

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Matéria em atualização