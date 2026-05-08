Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE GRAVE

MG: caminhão tomba e interdita a MGC-265; motorista fica preso às ferragens

Motorista está consciente dentro da cabine, na rodovia MGC-265, no km 85, em Muriaé (MG), na Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
08/05/2026 08:49

compartilhe

SIGA
×
A via está interditada
Imagens do local mostram o veículo tombado, com destroços espalhados pela rodovia crédito: Reprodução/CBMMG

Um caminhão carregado de mármore capotou na manhã desta sexta-feira (8/5) na rodovia MGC-265, no km 85, em Muriaé (MG), na Zona da Mata. O motorista ficou preso às ferragens.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 7h. O veículo perdeu o controle em um trecho da via, capotou e ficou com as rodas para cima. Apesar de a cabine estar bastante amassada, a vítima foi encontrada consciente dentro do caminhão. 

 

Leia Mais

Imagens do local mostram o veículo tombado, com destroços espalhados pela rodovia e o motorista ainda preso às ferragens. Após o acidente, houve derramamento de óleo diesel na pista. 

Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. O trânsito está interditado nos dois sentidos do trecho. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atuam no resgate.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay