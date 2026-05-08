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Grande BH: caminhão com cimento tomba, pega fogo e deixa feridos

Motorista perdeu o controle da direção na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
08/05/2026 08:14

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O motorista do caminhão sofreu escoriações leves
O motorista do caminhão sofreu escoriações leves crédito: Reprodução/CBMMG

Um caminhão carregado de cimento tombou e pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (8/5), na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três pessoas ficaram feridas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 0h20, no km 500 da rodovia, próximo ao terminal de cargas de Sarzedo. O caminhão havia saído de Sete Lagoas e seguia no sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle da direção na marginal da pista. O veículo tombou e, em seguida, foi atingido pelas chamas.

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Uma motocicleta que trafegava ao lado do caminhão também se envolveu no acidente. O motociclista e a garupa caíram na pista. O motorista do caminhão sofreu escoriações leves. O motociclista e a passageira também tiveram ferimentos leves.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio. O fogo foi controlado, mas o caminhão ficou destruído.

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As vítimas foram socorridas por uma ambulância da concessionária da rodovia e encaminhadas para um hospital da região.

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