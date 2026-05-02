Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE GRAVE

Homem morre ao bater de frente com caminhão carregado de creme de leite

Motorista ficou preso às ferragens e morreu na batida frontal; caminhoneiro saiu ileso

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/05/2026 15:49

compartilhe

SIGA
×
Com o impacto, o caminhão capotou e houve vazamento do creme de leite
Com o impacto, o caminhão capotou e houve vazamento do creme de leite crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um homem de 28 anos morreu em um grave acidente na tarde deste sábado (2/5), na BR-497, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro tentou ultrapassar uma motocicleta, mas não conseguiu retornar à pista a tempo e colidiu frontalmente com um caminhão que transportava creme de leite, na altura do km 3 da rodovia.

Com o impacto, o caminhão capotou e houve vazamento da carga.

Leia Mais

O condutor do carro ficou preso às ferragens e ainda apresentava sinais vitais quando as equipes chegaram, mas morreu no local. Ele estava sozinho no veículo.

O motorista do caminhão não se feriu. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e o corpo será removido após os trabalhos técnicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o atendimento da ocorrência, a rodovia ficou parcialmente interditada, com uma faixa liberada em sistema de pare e siga.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros minas-gerais triangulo uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay