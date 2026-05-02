Homem morre ao bater de frente com caminhão carregado de creme de leite

Um homem de 28 anos morreu em um grave acidente na tarde deste sábado (2/5), na BR-497, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro tentou ultrapassar uma motocicleta, mas não conseguiu retornar à pista a tempo e colidiu frontalmente com um caminhão que transportava creme de leite, na altura do km 3 da rodovia.

Com o impacto, o caminhão capotou e houve vazamento da carga.

O condutor do carro ficou preso às ferragens e ainda apresentava sinais vitais quando as equipes chegaram, mas morreu no local. Ele estava sozinho no veículo.