Grande BH: ladrões se acidentam e atingem bombas de posto que pega fogo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma tentativa de roubo a um posto de abastecimento quase terminou em explosão do combustível armazenado depois que os suspeitos bateram o carro em que estavam em uma das bombas, na madrugada deste sábado (02/05).

O crime seguido de acidente e incêncio ocorreu em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Grande BH, por volta de 1h10.

Sob o risco de explosão que as chamas traziam, duas unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram designadas para o combate.

A situação trouxe risco sobretudo pela localização, na Avenida Denise Cristina da Rocha, no bairro Lagoa, em uma região de intenso fluxo comercial, próximo ao Shopping Justinópolis e a diversas redes de supermercados.

Ao chegarem, os militares encontraram duas bombas de combustível tomadas pelo fogo e uma fumaça densa que já atingia a cobertura da estrutura.



A prioridade das equipes foi o resfriamento das áreas adjacentes para evitar que o calor provocasse novas ignições.

Como o fogo nas bombas pode ser contido?

O combate ao fogo envolveu o uso de 600 litros de água para o abafamento e resfriamento das chamas. A agilidade na resposta impediu que o incêndio atingisse os veículos estacionados nas proximidades ou as lojas de conveniência do pátio.

“Os militares conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo se propagasse para outras áreas do estabelecimento”, informou o CBMMG.

Os autores do crime fugiram do local logo após a colisão e ainda não foram localizados pelas autoridades policiais.

A ocorrência teve início após uma suposta tentativa de roubo. Durante a ação, os autores, que ocupavam um Fiat Cronos, perderam o controle do veículo e colidiram contra uma das ilhas de abastecimento.

O impacto provocou um curto-circuito e o rompimento de tubulações, iniciando o fogo que se alastrou rapidamente para os equipamentos de medição de combustível.

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Duas bombas de abastecimento foram destruídas e o forro de gesso e PVC do teto do posto foi danificado pelo calor e pela fuligem.

Risco de explosão em Ribeirão das Neves

Tentativa de roubo: autores em um Fiat Cronos perdem o controle direcional do veículo

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Prevenção e segurança em postos de combustíveis