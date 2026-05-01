Atraída pelo cheiro, PRF apreende 35kg de maconha em carro com criança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 29 tabletes de substância semelhante à maconha, o que corresponde a aproximadamente 35 kg, dentro de um carro modelo Fiat Uno, onde estavam um casal e uma criança de 3 anos. A apreensão ocorreu em fiscalização realizada nesta sexta-feira (1º/5) na BR-262, nas proximidades de Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste.

Segundo a corporação, o veículo estava no sentido Belo Horizonte quando foi abordado. No automóvel, estava um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 24, além da criança.

A PRF informou que, durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha, o que motivou uma busca minuciosa no veículo. No porta-malas do carro, foram encontrados os 29 tabletes da substância.

Segundo a PRF, o casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A droga foi apreendida e, juntamente com os envolvidos, encaminhada à autoridade policial competente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A criança foi resguardada e encaminhada ao Conselho Tutelar, conforme a corporação.