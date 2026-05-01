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BUSCA E APREENSÃO

Atraída pelo cheiro, PRF apreende 35kg de maconha em carro com criança

A apreensão ocorreu em fiscalização realizada na BR-262, nas proximidades de Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
01/05/2026 23:09

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A PRF informou que, durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha
A PRF informou que, durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha crédito: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 29 tabletes de substância semelhante à maconha, o que corresponde a aproximadamente 35 kg, dentro de um carro modelo Fiat Uno, onde estavam um casal e uma criança de 3 anos. A apreensão ocorreu em fiscalização realizada nesta sexta-feira (1º/5)  na BR-262, nas proximidades de Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste. 

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Segundo a corporação, o veículo estava no sentido Belo Horizonte quando foi abordado. No automóvel, estava um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 24, além da criança.

A PRF informou que, durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha, o que motivou uma busca minuciosa no veículo. No porta-malas do carro, foram encontrados os 29 tabletes da substância.

Segundo a PRF, o casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A droga foi apreendida e, juntamente com os envolvidos, encaminhada à autoridade policial competente.

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A criança foi resguardada e encaminhada ao Conselho Tutelar, conforme a corporação. 

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