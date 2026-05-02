Tempo em BH e MG: saiba se o dia será de frio intenso ou calor

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Em um fim de semana que promete ser de extremos, em Belo Horizonte, o frio da manhã teve sensação térmica de apenas 10,3°C na Região Oeste, neste sábado (2/5), com previsão de calor crescente na tarde, que pode chegar a 31°C no domingo (3/5).

A mudança brusca é fruto da alta amplitude térmica típica da estação, que mantém o tempo firme no fim de semana na Grande BH e no Norte de Minas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No domingo (3/5), o avanço de uma massa de nuvens deve deixar o céu nublado em quase todo o estado, mas o cenário de chuva permanece distante para a maioria dos mineiros, ocorrendo apenas de forma pontual no Sul e Sudoeste do estado.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital mineira registrou uma temperatura mínima de 15,8°C neste sábado e a máxima pode chegar a 29ºC.







Durante o período da tarde, a expectativa é de que a umidade relativa do ar atinja os 35%, o que reforça o alerta para o tempo seco típico do início da estação.

Onde fez mais frio em BH?

As temperaturas mais baixas da madrugada concentraram-se na região de Venda Nova, que marcou a mínima da capital com 15,8 °C às 6h15, seguida pela regional Oeste, onde os termômetros chegaram a 16 °C às 5h, com uma sensação térmica de 10,3 °C.

Em contrapartida, as outras estações registraram valores ligeiramente superiores: a Pampulha aferiu 16,7 °C às 6h, com uma sensação térmica curiosamente mais elevada, de 18,1 °C, enquanto a Centro-Sul registrou 17,7 °C às 4h05 e o Barreiro apresentou a maior das mínimas, com 18,1 °C observados às 6h05.

Após um sábado de céu aberto e poucas nuvens em BH, o domingo deve registrar uma variação considerável nos termômetros, com mínima de 16°C nas primeiras horas do dia e máxima atingindo os 31°C, segundo o Inmet.

A tendência é de aquecimento constante ao longo da manhã, mantendo o padrão de tempo seco e ventos fracos que sopram predominantemente das direções leste e sudeste.

Outro ponto de atenção é a umidade relativa do ar, que apresenta uma oscilação crítica entre 90% e 30%, evidenciando um ar mais seco nos horários de pico de calor. Apesar do aumento das nuvens, não há indicativo de chuva imediata para o período.

O estado de Minas Gerais apresenta uma transição climática clara entre o sábado e o domingo, segundo o Inmet.

Sábado, o tempo tende a permanecer firme e com poucas nuvens na maior parte do território mineiro, com exceção do Sul/Sudoeste, onde a umidade vinda do sul traz nebulosidade e chuvas isoladas.

No domingo, há um avanço significativo de nebulosidade sobre todo o estado. As regiões que antes tinham céu limpo passam a apresentar um cenário de muitas nuvens.

Podem ocorrer chuvas isoladas e rápidas no Sul/Sudoeste e Zona da Mata. As nuvens tomam os céus em quase todo o estado no domingo, incluindo a Região Metropolitana, Triângulo e Central.

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Tempo deve ser estável com predomínio de poucas nuvens no Norte, Noroeste e Nordeste (Jequitinhonha/Mucuri) principalmente no sábado.

Variações térmicas em Belo Horizonte

Temperatura mínima absoluta: registrada em Venda Nova com 15,8 °C

registrada em Venda Nova com 15,8 °C Sensação térmica mínima: aferida na região Oeste com 10,3 °C

aferida na região Oeste com 10,3 °C Umidade relativa do ar: variação crítica esperada entre 30% e 90%

variação crítica esperada entre 30% e 90% Previsão de máxima para domingo: termômetros podem atingir os 31°C

termômetros podem atingir os 31°C Direção predominante dos ventos: correntes fracas vindas de leste e sudeste

Recomendações para o período de tempo seco