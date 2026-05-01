Jovem influenciadora morre de forma trágica durante passeio de bike em MG

Influenciadora e ciclista, Jessica Leticia Sabino Silva, de 30 anos, morreu após ser atropelada durante evento de pedal na MG-129, em Itabira (MG), Região Central, na manhã desta sexta-feira (1º/5). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem foi atingida por um carro, sofreu traumatismo craniano e teve uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

A influenciadora foi identificada pelo Sindicato Metabase de Itabira e Região, que fazia parte da organização do “Pedal do Trabalhador”, evento do qual Jessica Leticia participava quando sofreu o acidente. A entidade postou uma nota sobre o ocorrido: “O Metabase Itabira expressa os sentimentos de pesar e lamenta profundamente mais uma morte de ciclista no trânsito, nos solidarizamos com os familiares e amigos”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 8h50 desta sexta-feira. À PMMG, o condutor do carro envolvido, de 68 anos, afirmou que seguia pela rodovia atrás de outros veículos e, ao passar por um grupo de quatro ciclistas, a vítima, que estava à frente, teria se desequilibrado e ido para a pista de rolamento. A passageira do carro informou que não se recorda da dinâmica do ocorrido.

Segundo a corporação, uma testemunha contou que participava do evento com Jessica Leticia e disse que só viu o momento em que a vítima foi arremessada pelo veículo.

A PMMG informou que o motorista do carro foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo. Segundo a corporação, a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada.

No perfil do Instagram, que tem 34,5 mil seguidores, Jessica Leticia compartilhava a rotina de atividades físicas que praticava. “Se inventarem um esporte novo, eu tô dentro!!”, consta na bio do perfil. A jovem também compartilhava sobre o processo de emagrecimento.

O grupo de corrida “Aleatórios Run” também se manifestou sobre o acidente fatal. “Hoje a alegria do Aleatórios dá lugar a uma imensa tristeza e saudade… Obrigada por compartilhar com a gente sua companhia e trazer uma energia surreal aos nossos corres! Que Deus lhe receba de braços abertos e conforte toda a família com o amparo necessário para suportar essa tragédia…”, publicou.

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