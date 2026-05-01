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Piloto faz pouso forçado e é socorrido pelo Samu em MG

Ocorrência foi registrada em aeroporto do interior de MG; piloto não teve ferimentos graves

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/05/2026 16:23

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As nuvens afetam a visibilidade, a turbulência, o consumo de combustível e os processos de navegação aérea. Nuvens de tempestade representam risco de ventos cortantes e granizo, enquanto as nuvens densas obrigam aeronaves a voarem acima ou ao redor delas.
Segundo a avaliação inicial, o piloto não apresentava ferimentos graves crédito: Reprodução do X @BlacksWeather

Um piloto precisou realizar um pouso forçado nesta sexta-feira (1º/5), no aeroporto de Pará de Minas (MG), na Região Central do estado.

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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe da Unidade de Suporte Avançado do município prestou atendimento ao piloto por volta das 13h.

Segundo a avaliação inicial, ele não apresentava ferimentos graves.

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Depois dos primeiros socorros e imobilização padrão, o piloto foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição.

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O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foi procurado pela reportagem, que aguarda retorno sobre as possíveis causas do incidente.

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