ACIDENTE AÉREO

Piloto escapa da morte em queda de avião agrícola próximo à Vazante (MG)

Aeronave fazia o serviço de pulverização e desapareceu no final da tarde de segunda-feira (26/1)

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/01/2026 10:34 - atualizado em 27/01/2026 10:35

Queda de avião ocorreu em área de mata na tarde desta segunda-feira
Queda de avião ocorreu em área de mata na tarde de segunda-feira crédito: CBMMG

Um homem de 34 anos está internado no Hospital Municipal de Paracatu, depois que o avião agrícola que ele pilotava cair no final da tarde de segunda-feira (26/1), numa área de mata densa. O piloto foi resgatado na manhã desta terça-feira (27/1), quando os destroços foram encontrados. O local do acidente é conhecido como Rio Escuro, pertencente ao município de Vazante.

O avião estava desaparecido desde a tarde de segunda, quando levantou voo da pista de uma fazenda, para realizar a aplicação de defensivos agrícolas e não retornou. A queda teria acontecido por volta das 17h30.

Logo após o desaparecimento, o caso passou a ser tratado como acidente aéreo. A Força Aérea Brasileira (FAB), inclusive, foi acionada.

As causas do acidente são desconhecidas. Técnicos da Anac já foram enviados para o local, para fazer um estudo técnico do que teria acontecido.

O piloto passou por cirurgia tão logo chegou ao hospital. Ele está no setor de recuperação, após ter feito exames de imagem, quando foram detectadas fraturas. 

