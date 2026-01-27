Piloto escapa da morte em queda de avião agrícola próximo à Vazante (MG)
Aeronave fazia o serviço de pulverização e desapareceu no final da tarde de segunda-feira (26/1)
Um homem de 34 anos está internado no Hospital Municipal de Paracatu, depois que o avião agrícola que ele pilotava cair no final da tarde de segunda-feira (26/1), numa área de mata densa. O piloto foi resgatado na manhã desta terça-feira (27/1), quando os destroços foram encontrados. O local do acidente é conhecido como Rio Escuro, pertencente ao município de Vazante.
O avião estava desaparecido desde a tarde de segunda, quando levantou voo da pista de uma fazenda, para realizar a aplicação de defensivos agrícolas e não retornou. A queda teria acontecido por volta das 17h30.
Logo após o desaparecimento, o caso passou a ser tratado como acidente aéreo. A Força Aérea Brasileira (FAB), inclusive, foi acionada.
As causas do acidente são desconhecidas. Técnicos da Anac já foram enviados para o local, para fazer um estudo técnico do que teria acontecido.
O piloto passou por cirurgia tão logo chegou ao hospital. Ele está no setor de recuperação, após ter feito exames de imagem, quando foram detectadas fraturas.