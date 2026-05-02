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Carreta carregada de madeira tomba na Via Expressa

Motorista não se feriu; bombeiros atuaram para evitar novos acidentes

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/05/2026 15:22

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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motorista já fora do veículo, ele não se feriu e dispensou atendimento médico
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motorista já fora do veículo, ele não se feriu e dispensou atendimento médico crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma carreta carregada de madeira tombou na noite dessa sexta-feira (1º/5) na Via Expressa, na altura do Bairro Cincão, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no sentido Ceasa.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 2º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o motorista já fora do veículo.

Ele não se feriu e dispensou atendimento médico.

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Durante a atuação, os bombeiros desligaram a parte elétrica da carreta, contiveram o vazamento de combustível e aplicaram serragem na pista para evitar novos acidentes.

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Imagem mostra a carga espalhada pela pista. Depois dos trabalhos, os riscos no local foram controlados.

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