Carreta carregada de madeira tomba na Via Expressa

Uma carreta carregada de madeira tombou na noite dessa sexta-feira (1º/5) na Via Expressa, na altura do Bairro Cincão, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no sentido Ceasa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 2º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o motorista já fora do veículo.

Ele não se feriu e dispensou atendimento médico.

Durante a atuação, os bombeiros desligaram a parte elétrica da carreta, contiveram o vazamento de combustível e aplicaram serragem na pista para evitar novos acidentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Imagem mostra a carga espalhada pela pista. Depois dos trabalhos, os riscos no local foram controlados.