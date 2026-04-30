Grande BH: 5 presos com caminhão clonado e carga de 464 caixas de chinelos

Cinco homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar nessa quarta-feira (29/4), no Bairro Girassol, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação ocorreu por causa de denúncias que informavam uma intensa movimentação em um galpão na Rua Japão. No local, os militares identificaram atitudes suspeitas e realizaram uma abordagem estratégica para acessar o imóvel.

Durante a operação, foram apreendidas 464 caixas de chinelos da marca Havaianas, além de um caminhão com sinais de adulteração.

Segundo a PM, o veículo estava com placas clonadas, e outras placas foram encontradas no interior do caminhão.

Os cinco suspeitos foram abordados no local, um deles tentou se esconder sobre a estrutura do veículo. Eles alegaram que apenas descarregavam a mercadoria, mas não souberam informar a origem nem o destino da carga.

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Também foram apreendidos dois veículos utilizados no apoio logístico da atividade. O caminhão foi recuperado, os materiais recolhidos e a ocorrência encaminhada para investigação. Os envolvidos são de Belo Horizonte e Contagem (MG).