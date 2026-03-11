Assine
CLONAGEM

Trio é preso com carros clonados e equipamentos de R$ 40 mil em BH

Polícia apreendeu veículos furtados e ferramentas usadas para adulteração no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG)

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/03/2026 05:30 - atualizado em 11/03/2026 06:52

Os militares encontraram diversos materiais usados na clonagem e adulteração de veículos
Os militares encontraram diversos materiais usados na clonagem e adulteração de veículos

Três homens foram presos na noite dessa terça-feira (10/3) no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), suspeitos de adulterar e clonar veículos.

Segundo o Batalhão Rotam da Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento com foco no combate à criminalidade violenta e a crimes contra o patrimônio quando receberam informações sobre um carro clonado que estaria sendo manipulado por três indivíduos.

Durante a abordagem e buscas, os militares encontraram diversos materiais usados na clonagem e adulteração de veículos.

Ao todo, foram apreendidos:

  • um automóvel furtado
  • três veículos clonados
  • uma motocicleta usada em práticas criminosas
  • uma chave veicular pertencente a um dos carros clonados
  • um remapeador de central veicular avaliado em cerca de R$ 24 mil
  • um decodificador de chaves veiculares avaliado em aproximadamente R$ 17 mil
  • diversas chaves veiculares para codificação
  • um kit de chaves “micha”
  • um multímetro
  • um cabo para enxerto de bateria
  • três aparelhos celulares
  • ferramentas utilizadas para arrombamento e acesso clandestino a veículos

Os três suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão (Deplan 4), juntamente com os materiais apreendidos.

bh carro furto pm

