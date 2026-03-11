Trio é preso com carros clonados e equipamentos de R$ 40 mil em BH

Três homens foram presos na noite dessa terça-feira (10/3) no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), suspeitos de adulterar e clonar veículos.

Segundo o Batalhão Rotam da Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento com foco no combate à criminalidade violenta e a crimes contra o patrimônio quando receberam informações sobre um carro clonado que estaria sendo manipulado por três indivíduos.

Durante a abordagem e buscas, os militares encontraram diversos materiais usados na clonagem e adulteração de veículos.

Ao todo, foram apreendidos:

um automóvel furtado

três veículos clonados

uma motocicleta usada em práticas criminosas

uma chave veicular pertencente a um dos carros clonados

um remapeador de central veicular avaliado em cerca de R$ 24 mil

um decodificador de chaves veiculares avaliado em aproximadamente R$ 17 mil

diversas chaves veiculares para codificação

um kit de chaves “micha”

um multímetro

um cabo para enxerto de bateria

três aparelhos celulares

ferramentas utilizadas para arrombamento e acesso clandestino a veículos

Os três suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão (Deplan 4), juntamente com os materiais apreendidos.