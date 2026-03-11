Trio é preso com carros clonados e equipamentos de R$ 40 mil em BH
Polícia apreendeu veículos furtados e ferramentas usadas para adulteração no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG)
Três homens foram presos na noite dessa terça-feira (10/3) no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), suspeitos de adulterar e clonar veículos.
Segundo o Batalhão Rotam da Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento com foco no combate à criminalidade violenta e a crimes contra o patrimônio quando receberam informações sobre um carro clonado que estaria sendo manipulado por três indivíduos.
Durante a abordagem e buscas, os militares encontraram diversos materiais usados na clonagem e adulteração de veículos.
Ao todo, foram apreendidos:
- um automóvel furtado
- três veículos clonados
- uma motocicleta usada em práticas criminosas
- uma chave veicular pertencente a um dos carros clonados
- um remapeador de central veicular avaliado em cerca de R$ 24 mil
- um decodificador de chaves veiculares avaliado em aproximadamente R$ 17 mil
- diversas chaves veiculares para codificação
- um kit de chaves “micha”
- um multímetro
- um cabo para enxerto de bateria
- três aparelhos celulares
- ferramentas utilizadas para arrombamento e acesso clandestino a veículos
Os três suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão (Deplan 4), juntamente com os materiais apreendidos.