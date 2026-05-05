MG: idosa de 73 anos é presa com 120 papelotes de cocaína
Além da mulher, que era dona de um comércio em que a droga era vendida, um homem de 48 anos também foi detido pela PM
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Uma idosa de 73 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (4/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, a mulher é apontada como a responsável por um ponto de venda de entorpecentes que funcionava em um estabelecimento comercial de sua propriedade.
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A prisão ocorreu após denúncias e monitoramento do local, que fica no Bairro Tibery. As primeiras denúncias datam de 2022.
Ao chegarem ao endereço, os militares perceberam uma movimentação suspeita e acionaram a equipe com cães farejadores. Durante as buscas, foram encontrados cerca de 120 papelotes de cocaína prontos para venda, além de R$ 2,1 mil em dinheiro, cadernos com anotações típicas do tráfico e um celular.
Um homem de 48 anos, que também estava no local, afirmou ser o dono da droga. Ainda assim, ele e a idosa foram detidos. De acordo com a PM, a mulher era a responsável pelo estabelecimento e alvo central das denúncias.
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Os dois suspeitos não têm antecedentes criminais e foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil e ambos são acusados de tráfico de drogas.