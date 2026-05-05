Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

MG: idosa de 73 anos é presa com 120 papelotes de cocaína

Além da mulher, que era dona de um comércio em que a droga era vendida, um homem de 48 anos também foi detido pela PM

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
05/05/2026 17:03

compartilhe

SIGA
×
Além da droga, PM apreendeu R$ 2.100, celular e cadernos com anotações típicas do tráfico no Bairro Tibery, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro
Além da droga, PM apreendeu R$ 2.100, celular e cadernos com anotações típicas do tráfico, no Bairro Tibery, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: Leo Soares/Divulgação

Uma idosa de 73 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (4/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, a mulher é apontada como a responsável por um ponto de venda de entorpecentes que funcionava em um estabelecimento comercial de sua propriedade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A prisão ocorreu após denúncias e monitoramento do local, que fica no Bairro Tibery. As primeiras denúncias datam de 2022.

Ao chegarem ao endereço, os militares perceberam uma movimentação suspeita e acionaram a equipe com cães farejadores. Durante as buscas, foram encontrados cerca de 120 papelotes de cocaína prontos para venda, além de R$ 2,1 mil em dinheiro, cadernos com anotações típicas do tráfico e um celular.

Um homem de 48 anos, que também estava no local, afirmou ser o dono da droga. Ainda assim, ele e a idosa foram detidos. De acordo com a PM, a mulher era a responsável pelo estabelecimento e alvo central das denúncias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois suspeitos não têm antecedentes criminais e foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil e ambos são acusados de tráfico de drogas.

Tópicos relacionados:

cocaina drogas idosa trafico triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay