PBH oficializa candidatura do Parque das Mangabeiras a Geoparque da Unesco

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Prefeitura de BH anunciou, na manhã desta terça-feira (5/5), a candidatura do Parque das Mangabeiras ao título de Geoparque Global da Unesco. A medida será um reconhecimento da importância do local como sítio geológico e como bioma que abrange desde espécies da Mata Atlântica quanto do Cerrado, 59 nascentes e dezenas de espécies de animais.

Durante evento no Salão Nobre da Prefeitura, o prefeito Álvaro Damião comparou a candidatura do parque com a da Lagoa da Pampulha, que depois do reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco recebeu mais visibilidade e investimentos para sua manutenção e preservação.

“Acredito que ele vai se tornar um geoparque. O Parque da Mangabeiras é um dos principais de Belo Horizonte e precisamos dar mais vida para ele, para que as pessoas frequentem mais. Quando você tem uma parceria como esta com a Unesco, fica tudo mais transparente”, disse o prefeito.

O parque tem um dos maiores ciclos de regeneração ambiental e promove ações de preservação, educação ambiental e o turismo sustentável.

História do parque

Localizado ao pé da Serra do Curral, o Parque das Mangabeiras – Maurício Campos, foi criado em 1966, com a finalidade de preservar a Serra do Curral e criar uma nova área de recreação para os moradores da capital. Ele ocupa uma área de 2.500.000 m2, a uma altitude de 1 mil a 1.300 metros.

Com projeto assinado pelo paisagista Roberto Burle Marx, o parque foi inaugurado em 1982 e tem a Praça das Águas como ponto central para os visitantes. Ali há um espelho d’água com fontes, jardins e teatro de arena com capacidade para 1.200 pessoas.

Da praça os visitantes, os visitantes podem partir para três roteiros: Roteiro da Mata, Roteiro do Sol e Roteiro das Águas. Atualmente, os roteiros estão sendo revitalizados e, por isso, não permitem acesso do público.

O parque é a casa de mais de 160 espécies de aves, cerca de 30 espécies de mamíferos, 20 espécies de répteis e 20 espécies de anfíbios, como a rã Hylodes Uai, que tem em seu nome uma homenagem a Minas Gerais. Além disso, suas 59 nascentes do Córrego da Serra integram a Bacia do Rio São Francisco, um dos maiores cursos d’água do Brasil.

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Em 2009, foi incorporada a área de Esportes Radicais com 900 m², que conta com uma pista half pipe e uma street para prática de skate, BMX e patins com medidas oficiais, capaz de receber eventos nacionais e internacionais relacionados ao esporte.