BH terá investimento de R$500 milhões para evitar desastres climáticos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Diante de eventos climáticos cada vez mais intensos, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta terça-feira (5/5) investimento de R$ 500 milhões, via BNDES, para ações de planejamento urbano voltadas para governança climática e preparação para desastres. Os investimentos fazem parte do Projeto Transformador Cidade Jardim.

“Belo Horizonte já tem o título de ‘Cidade Jardim’ exatamente por tudo que ela representa para o meio ambiente de Minas Gerais e do Brasil. Esse projeto tem como objetivo promover uma cidade mais segura, sustentável e preparada para os desafios climáticos atuais e futuros, compreendendo o conceito de ‘cidade esponja’”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, João Paulo Pena, durante o anúncio.

Em alinhamento com a preservação ambiental, a Prefeitura de BH anunciou a candidatura do Parque das Mangabeiras ao título de Geoparque Global da Unesco. A medida será um reconhecimento da importância do local como sítio geológico e como bioma, que tem 59 nascentes e abrange espécies tanto da Mata Atlântica quanto do Cerrado e dezenas de espécies de animais. O parque tem um dos maiores ciclos de regeneração ambiental e promove ações de preservação, educação ambiental e o turismo sustentável.

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) compara a candidatura com a da Lagoa da Pampulha, que depois do reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco, recebeu mais visibilidade e investimentos para sua manutenção e preservação.

“Eu acredito que ele vai se tornar um geoparque. O Parque da Mangabeiras é um dos principais de Belo Horizonte e precisamos dar mais vida para ele, para que as pessoas frequentem mais. Quando você tem uma parceria como esta com a Unesco, fica tudo mais transparente”, disse o prefeito.

Desigualdade ambiental

Segundo a PBH, a Bacia do Ribeirão do Onça concentra mais de 60% dos impactos hidrológicos, afetando comunidades ribeirinhas das regionais Pampulha, Norte e Nordeste. Nas regionais Oeste, Leste e Centro-Sul, predominam os desastres ecológicos, principalmente, em áreas de encosta mais vulneráveis. O Projeto Transformador Cidade Jardim tem como objetivo diminuir essa desigualdade e combater o racismo ambiental.

Para isso o contrato, assinado nesta manhã pelo prefeito Álvaro Damião e pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, prevê a utilização de Recursos do Fundo Clima para financiar iniciativas contra enchentes e deslizamentos, criação e requalificação de áreas verdes, jardins de chuva, recuperação de rios e nascentes e intervenções em áreas de risco.

“É um projeto muito bem concebido. É uma mudança de percepção da cidade que dialoga com o aquecimento global e com os extremos climáticos”, disse Mercadante. “O que a ciência indica, apesar de todo o negacionismo, é que precisamos prevenir e preparar as cidades para terem resiliência. Isso significa reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Aqui estamos dando uma demonstração da importância disso”, completa.

Frentes de ação variadas

Entre as frentes de ação do Projeto a Transformador Cidade Jardim está o Desconcreta BH, que visa ampliar as áreas de implantação de árvores e plantas ornamentais em canteiros e calçadas e a requalificação do Zoológico de BH e dos parques Municipal, Ursulina de Mello e Planalto. Também está sendo construído o Corredor Agroecológico da Via 710, com quase 4km de estruturas produtivas e criação de faixas verdes.

Utilizando o conceito de “cidade esponja”, o Parque Bacia de Detenção no Bairro Calafate, na Região Oeste da capital, vai aumentar a capacidade de absorção das chuvas a fim de evitar alagamentos. Já para evitar deslizamentos, a iniciativa investe na implantação de parques em vilas e favelas objeticando requalificar encostas.

A PBH seguirá com o plantio de árvores e passará a implantar o “Inventário arbóreo”, uma plataforma de gestão florestal urbana. Um dos locais de plantio de mudas será próximo a nascentes e cursos d’água. Essas áreas são cercadas e identificadas com placas para evitar deterioração.

Promoção de negócios

Na tarde desta terça-feira (5/5), Aloizio Mercadante também participa do evento BNDES Mais Perto de Você - Minas Gerais, realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte. A iniciativa faz parte do programa Casa BNDES, que leva a presença regional da instituição para mais perto da sociedade.

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O evento tem como objetivo promover negócios e crédito para empresas mineiras. A programação inclui a apresentação de soluções de crédito e instrumentos de garantia voltados às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), rodadas de negócios e atendimentos empresariais. Durante o encontro, também será apresentado um balanço da atuação do banco em Minas Gerais.